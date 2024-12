Era la stella del Milan: la sua vita non è più la stessa | I milioni sono solo un ricordo

Un altro giocatore amato dal pubblico che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha cambiato completamente lavoro. È un ex bomber del Milan

Non si contano i calciatori che al termine di una carriera da protagonisti, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, hanno cambiato completamente vita iniziando a svolgere lavori molto più umili. Solo nella nostra Serie A si tratta di non meno di un centinaio di casi.

C’è chi dopo aver chiuso con il calcio giocato ha sperperato i guadagni accumulati in carriera a causa di investimenti sbagliati o uno stile di vita eccessivo. E c’è chi ha trovato la forza in un secondo momento per ripartire da zero.

Campioni acclamati dai tifosi, calciatori che hanno acceso la fantasia di tutti gli appassionati e che nel momento in cui hanno visto le luci dei riflettori spegnersi si sono reinventati in un altro ambiente con un lavoro nuovo di zecca.

I milioni magari sono rimasti solo un lontano e sempre più sbiadito ricordo: del resto è quasi impossibile con un mestiere ‘normale’ percepire gli stessi guadagni che solo il rutilante mondo del calcio è in grado di garantire.

Milan, dalle luci del palcoscenico alle ristrettezze della vita quotidiana

Uno di questi ha giocato in Serie A per sole due stagioni, ma è riuscito comunque a lasciare un segno profondo. Dal 2015 al 2017 ha guidato l’attacco del Milan riuscendo a realizzare trentuno gol complessivi, solo in campionato.

Stiamo parlando di un grande centravanti sudamericano diventato ben presto un idolo dei tifosi rossoneri sia per la qualità delle giocate che per il grande impegno profuso tutte le volte in cui scendeva in campo.

Milan dai gol in Serie A ai biglietti da controllare sull’autobus: ecco la sua storia

Stiamo parlando del bomber colombiano Carlos Bacca, che nel corso della sua carriera ha conquistato due Europa League con la maglia del Siviglia prima di essere ceduto al Milan a una cifra superiore ai 30 milioni di euro.

Ebbene, prima di diventare una stella del calcio internazionale Bacca ha svolto lavori molto più umili: per anni, prima di imporsi su un campo da calcio, ha fatto il pescatore aiutando il padre. E per arrotondare ha fatto anche il controllore sugli autobus di linea. Insomma, un campione sia sul rettangolo verde che nella vita di tutti i giorni.