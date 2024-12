“È morto Rey Mysterio”: l’annuncio spezza il cuore dei fan | La WWE col lutto al braccio

Scompare un’autentica leggenda del mondo del wrestling. Il grande campione Rey Misterio ha segnato un’epoca della cosiddetta ‘Lucha libre’

Per tutti gli appassionati di wrestling era un po’ come Diego Armando Maradona è stato per gli amanti del calcio. Perché in Messico Rey Misterio Senior era un’icona., una leggenda nella storia della WWE.

La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha sconvolto un intero Paese. A soli 66 anni è infatti scomparso Miguel Angel Lopez Diaz, che per tutti era semplicemente Rey Misterio, il re del wrestling in salsa messicana.

A dare la notizia della sua morte improvvisa, che ha scosso l’intero ambiente del combattimento-spettacolo di cui Rey Misterio è stato per anni il miglior interprete in campo internazionale, è stata la sua numerosa famiglia.

Miguel Angel Lopez Diaz era nato a Tijuana nel 1958 e aveva iniziato a combattere a metà degli anni settanta. Non tutti sanno però che prima di intraprendere la carriera di wrestler Diaz aveva mosso dei passi significativi nella boxe dove era riuscito anche ad ottenere risultati di un certo livello.

Addio a Rey Misterio, icona del wrestling da 50 anni

Misterio aveva dovuto abbandonare il pugilato a causa di un grave infortunio a un braccio. Ed è per questo motivo che dopo aver appeso i guantoni al chiodo ebbe inizio la sua strepitosa carriera di wrestler nella cosiddetta Lucha Libre.

Va sottolineato un aspetto importante, ovvero la differenza tra il wrestling di matrice nordamericana e quello in stile messicano. Il primo si basa molto di più sulla potenza e sulla forza bruta, il secondo invece predilige le acrobazie e le mosse volanti.

Rey Misterio è stato un mito anche in Italia

Ed è proprio grazie a questo stile che Rey Misterio era diventato un mito anche in Europa e in Italia. Molti giovani hanno iniziato ad appassionarsi al wrestling grazie al grande spettacolo che il lottatore messicano riusciva a portare sul ring.

La notizia della sua morte è un colpo durissimo per tutti, soprattutto per la sua famiglia dove tra l’altro il nipote, Oscar Gutierrez Rubio, conosciuto come Rey Mysterio junior, continua a portare avanti la tradizione di famiglia nella Wwe. Infine un’altra notizia non ancora ufficiale: nelle prossime settimane potrebbe essere organizzato un torneo di Lucha libre in suo onore. Sarebbe un doveroso tributo a un personaggio di questo livello.