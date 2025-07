Inter studia il post‑Calhanoglu: vertice decisivo in arrivo

Con il rapporto con Hakan in bilico, l’Inter accelera sui sostituti: incontro chiave tra il club e il suo agente per decidere il futuro

La rottura con Calhanoglu spinge i nerazzurri a cercare il sostituto

L’addio di Hakan Calhanoglu all’Inter sembra ora inevitabile: lo scontro con Lautaro e le parole di Marotta ne hanno compromesso la posizione nel progetto nerazzurro. Il turco, che ha mostrato interesse per un ritorno al Galatasaray, sta trascorrendo le vacanze, ma il clima intorno a lui è teso e la società ha deciso di fare chiarezza. È infatti atteso un incontro tra il club e Gordon Stipic, suo agente storico, volto a valutare se tentare una ricomposizione oppure procedere verso la cessione. L’esito di questo vertice sarà decisivo per indirizzare le strategie future.

I nomi sul tavolo per la successione

Nel frattempo l’Inter ha già messo a fuoco l’identikit del possibile successore: un centrocampista moderno, in grado di garantire qualità in zona gol e personalità in mezzo al campo. Tra i candidati più quotati spicca il nome di Ederson, talento emergente già in orbita nerazzurra, attorno al quale si sta tessendo la strategia di mercato. La sostituzione del turco non sarà improvvisata: il club prepara un piano strutturato per mantenere la competitività della mediana, modulando investimenti e caratteristiche tecniche in base al profilo scelto.

Il futuro del centrocampo interista è appeso a questo incontro: la decisione su Calhanoglu determinerà l’intero mercato estivo e i prossimi obiettivi della squadra.