Genoa punta Obraḍor: idea prestito con il Real Madrid

Il Grifone accelera per il dopo-Ahanor, offrendo al talento merengue un’opportunità di crescita in Serie A

Il terzino spagnolo nel mirino

Il Genoa ha avviato i contatti con il Real Madrid per assicurarsi Rafael Obrador Burguera, terzino sinistro classe 2004 cresciuto nel vivaio dei Blancos. Il giovane, in prestito al Deportivo La Coruña, ha collezionato 33 presenze e 1 assist in Liga 2, attirando l’attenzione del club ligure. Secondo Sky Sport e fonti vicine a Di Marzio, l’accordo mira a un prestito asciutto, con Obrador favorevole al trasferimento e pronto a sbarcare in Italia per puntare un posto da titolare .

Sostituto ideale per Ahanor

La trattativa arriva all’indomani della probabile cessione di Honest Ahanor all’Atalanta, valutata circa 20 milioni di euro. Il Genoa, per non farsi trovare impreparato, ha individuato in Obrador il profilo perfetto: rapido, propositivo in fase offensiva, ma ancora con ampi margini di crescita. Il prestito consentirebbe al club rossoblù di rimpiazzare subito il partente senza stravolgere il bilancio, garantendo contemporaneamente al calciatore una piattaforma di rilancio in un campionato competitivo.

Uno sguardo alla strategia

Formula : prestito secco dal Real Madrid con l’ok del calciatore.

Profilo : Obrador, scuola Real, chiude a sinistra con spinta e personalità.

Tempistiche : operazione in fase avanzata, il giocatore è pronto per la Serie A.

Contesto: risposta immediata alla partenza di Ahanor, chiusa con la cifra stimata di 20 milioni.

Il Genoa sta dunque perfezionando un’operazione mirata: offrire continuità di squadra e un’opportunità al giovane talento spagnolo. Un colpo di prospettiva che ha già il sapore di sfida per entrambi, club e calciatore, nella prossima stagione.