Fiorentina cerca Fazzini: pressing su Empoli per il regista giovane

I viola avviano i contatti con l’Empoli per anticipare la concorrenza e assicurarsi Jacopo Fazzini per circa 10 milioni più bonus.

I dettagli dell’affondo viola

La Fiorentina ha intensificato i dialoghi con l’Empoli per assicurarsi Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 e protagonista con l’Italia Under 21 all’Europeo. Le trattative sembrano serrate: la cifra di partenza si aggira intorno ai 10 milioni di euro bonus inclusi, con la Fiorentina determinata a chiudere l’accordo al più presto prima che altri club, tra cui Lazio, Napoli e Bologna, si inseriscano nella corsa.

Dal canto suo, Fazzini avrebbe già manifestato il suo entusiasmo verso il trasferimento in viola, considerandolo un’opportunità ideale per proseguire la propria crescita nel massimo campionato . L’intermediario principale del pressing è stato Gianluca Di Marzio, che segnala contatti costanti tra le società per trovare un’intesa economica rapida.

Profilo e condizioni dell’operazione

Fazzini non è solo un centrocampista dinamico: il suo ruolo principalmente da trequartista, ma con capacità di giocare a mezz’ala, lo rende adatto al 4-2-3-1 del futuro tecnico Stefano Pioli. Con 22 presenze e 6 gol tra campionato e Coppa Italia, il ragazzo ha dimostrato il suo valore anche dopo un lungo stop per infortunio.

Empoli, retrocesso in Serie B, valuta il suo regista tra i 10 e i 15 milioni: i viola puntano a una cifra più contenuta, grazie anche alla disponibilità del calciatore a trasferirsi e all’esigenza di Empoli di cedere un pezzo pregiato.

Nel mentre, Fiorentina segue anche altri profili come l’attaccante spagnolo Gonzàlez, ma il focus su Fazzini sembra prioritario: la sua giovane età, la duttilità tattica e l’esperienza in Serie A lo rendono ideale sia per l’immediato che per coccolare il futuro mercato in entrata.

Fiorentina entra decisamente nel vivo della trattativa per Fazzini, con l’obiettivo di chiudere rapidamente un affare importante per il centrocampo viola. Profilo moderno, potenzialità significative e intesa già definita con l’entourage – ora tutto dipende dalla fumata bianca finale. Resta da vedere se il pressing sarà sufficiente per anticipare la concorrenza e blindare il giovane talento toscano in viola.