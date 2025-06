Edin Džeko alla Fiorentina: visite mediche e firma, è ufficiale

Il centravanti bosniaco è arrivato in Italia: ecco il programma tra controlli, trasferimento a Firenze e contratto annuale con opzione.

Il programma: arrivo, visite mediche e trasferimento

Nella serata del 18 giugno 2025 Edin Džeko è atterrato a Roma per completare uno dei trasferimenti più attesi del mercato estivo. Giovedì 19 mattina è previsto il passaggio a Villa Stuart, dove il centravanti sosterrà le visite mediche di rito prima di dirigersi a Firenze . Dopo aver superato gli accertamenti fisici, Džeko raggiungerà il Viola Park per la firma ufficiale sul contratto, prevista nel pomeriggio dello stesso giorno .

L’operazione segna il ritorno in Serie A per il “Cigno di Sarajevo”: dopo le esperienze con Roma (2015–2021) e Inter (due stagioni), l’ex bomber del Fenerbahçe torna in Italia a 39 anni, con ancora tanta voglia di incider.

Tempi e cifre: contratto, ingaggio e opzione

L’accordo tra la Fiorentina e Džeko prevede un contratto di un anno, con opzione per il secondo da esercitarsi al raggiungimento di certi obiettivi (presenze e gol). L’ingaggio del giocatore si aggirerà attorno a 1,8 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati alla prestazione .

Secondo alcune fonti, i viola erano pronti anche a un biennale da 2 milioni netti annui, ma alla fine ha prevalso una formula flessibile con un orizzonte iniziale di dodici mesi. La scelta di un accordo breve ma potenzialmente estendibile consente alla Fiorentina di puntare sull’esperienza del giocatore mantenendo – allo stesso tempo – margini di manovra per il futuro.

Impatto sul progetto tecnico

L’arrivo di Džeko offre a Stefano Pioli una pedina esperta in un reparto offensivo che punta su Moise Kean come riferimento principale. Il bosniaco, grazie alla sua intelligenza tattica e al fiuto del gol, potrà agire come vice-Kean o alternarsi in un reparto a due, specie nelle competizioni europee. La sua capacità di reggere la pressione unita alla confidenza con i palcoscenici internazionali ne fanno un rinforzo di lusso per un attacco che necessita di maturità e concretezza.

Džeko ha già espresso pubblicamente la sua soddisfazione per il ritorno in Italia, definendo la scelta di vestire la maglia viola come “una gioia” e sottolineando la sua motivazione nel continuare a competere ad alto livello .

Con firma e presentazione ormai imminenti, la Fiorentina incanala le sue ambizioni aumentando qualitativamente l’organico a disposizione di Pioli. Il countdown è iniziato: il 19 giugno avrà il suo momento decisivo con visite, firma, e il primo passo ufficiale verso una nuova avventura professionale.