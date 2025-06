Serie A 2025‑26: panchine tra conferme e novità in tutte le squadre

Con la stagione ormai alle porte, le società hanno definito i propri tecnici: tra conferme consolidate e scelte inedite, ecco chi siederà sui vari banchi di punta.

Stabilità e conferme: fiducia nei tecnici attuali

Diversi club hanno scelto la continuità rispetto ai tecnici della passata stagione. Alla Juventus, Igor Tudor è stato confermato dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League. Oltre a lui, restano al timone anche Vincenzo Italiano (Bologna), Cesc Fàbregas (Como) e Fabio Grosso (Sassuolo). Conferme anche per Antonio Conte (Napoli), Patrick Vieira (Genoa) e Kosta Runjaić (Udinese).

Queste scelte riprendono l’impostazione già ben avviata in campionato, offrendo alle squadre stabilità tecnica e una base su cui costruire ulteriori miglioramenti.

Rivoluzioni e debutti: nuovi volti e progetti inediti

Diversi club hanno optato per un cambiamento radicale. Atalanta ha scelto Ivan Juric per sostituire Gian Piero Gasperini, confermando la volontà di mantenere la continuità tattica in chiave innovativa. Allo Sheriff, pardon, al Milan, è tornato Massimiliano Allegri, chiamato a riportare i rossoneri ai vertici nazionali.

Inter saluta Simone Inzaghi e accoglie Cristian Chivu, scelto per dare un’impronta giovane e solida al progetto nerazzurro . È tornato anche Maurizio Sarri alla Lazio, subentrando a Marco Baroni in vista di rilanci ambiziosi. Da Roma arrivano novità: Claudio Ranieri lascia l’incarico e al suo posto è stato ingaggiato Gian Piero Gasperini, reduce dal brillante ciclo all’Atalanta.

Infine, il Torino si affida a Marco Baroni, ex Lazio, proiettato su un doppio ruolo dopo il ritiro dalle panchine della Capitale.

Prospettive e impatti sulla stagione

Alcune panchine restano invariate: Juve, Napoli, Bologna, Genoa, Como, Sassuolo e Udinese puntano sulla stabilità.

Le novità più significative arrivano da Inter, Atalanta, Milan, Roma e Lazio, con tecnici di alto profilo chiamati a progetti ambiziosi.

I club che hanno cambiato guida tecnica cercheranno continuità e risultati, mentre chi ha confermato il tecnico punterà a migliorare rendimento e gioco rispetto allo scorso anno.

In sintesi, la Serie A 2025‑26 offrirà un mix equilibrato tra identità precise e rinnovamento tecnico. Restano pochi posti da riempire, come quelli di Cremonese, Fiorentina, Cagliari, Lecce, Parma e Pisa, che attendono scelte decisive negli ultimi giorni di calciomercato.