Ranieri rinuncia alla panchina azzurra: la FIGC volta pagina

Dopo lo ‘stop’ dell’ex allenatore della Roma, si intensifica la corsa a Pioli come sostituto di Spalletti

Ranieri dice no: motivi e conseguenze

Claudio Ranieri, ex tecnico della Roma ora consulente del club giallorosso, ha ufficialmente declinato l’offerta di diventare Commissario Tecnico della Nazionale. La scelta arriva dopo giorni di trattative tra il presidente FIGC Gabriele Gravina e lo stesso Ranieri. Nonostante i Friedkin – proprietari della Roma – fossero favorevoli a un doppio ingaggio, l’ex allenatore ha preferito rimanere fedele al suo ruolo nell’organigramma societario, senza accettare l’impegno coi colori azzurri.

La decisione sposta nuovamente il focus sui nomi in lizza per sostituire Luciano Spalletti, recentemente esonerato. Sul piatto restano Stefano Pioli, attualmente all’Al-Nassr, la suggestione di un possibile ritorno di Roberto Mancini e qualche alternativa più di nicchia come Daniele De Rossi

Pioli in pole position, ma serve chiarezza

Con la rinuncia sorprendente di Ranieri, Stefano Pioli emerge come principale candidati per la panchina azzurra. L’attuale tecnico del club saudita può però subentrare solo dopo aver risolto il proprio contratto: la normativa federale vieta di ricoprire contemporaneamente incarichi nel calcio professionistico, a meno di liberarsi attraverso un accordo ufficiale

La FIGC ora dovrà prendere in fretta una decisione, anche alla luce delle qualificazioni al prossimo Mondiale e della necessità di dare stabilità al progetto tecnico. Restano sul tavolo anche le candidature di figure emergenti, ma i dossier Pioli e Mancini restano quelli con maggior peso specifico

In attesa di ufficialità, la panchina dell’Italia rimane vacante, con la necessità di chiudere rapidamente una partita che si preannunciava già complessa. La svolta è ormai questione di ore.