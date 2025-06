Kolo Muani pronto per il Mondiale per Club: Juve conquista estensione del prestito

L’accordo tra Juventus e PSG garantisce al francese la partecipazione al torneo estivo negli Usa. Le trattative punta al rinnovo anche per la stagione 2025‑26.

Prestito prolungato fino alla conclusione del torneo

Randal Kolo Muani, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito secco dal Paris Saint‑Germain, potrà difendere i colori bianconeri anche al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Il suo contratto, inizialmente valido fino al 30 giugno, è stato ampliato grazie a un’intesa tra Juventus e PSG, che ha evitato il suo ritorno anticipato a Parigi.

Il direttore generale Damien Comolli ha confermato l’intesa, sottolineando l’“accordo sul prolungamento del prestito per permettere a Kolo Muani di giocare il Mondiale per Club” . Il centravanti francese ha espresso soddisfazione per la scelta, confermando di sentirsi “molto contento” a Torino e convinto di voler restare.

Si scaldano anche i motori per il futuro

Oltre al torneo americano, le parti stanno valutando un prolungamento anche per l’intera stagione 2025‑26. Sebbene l’intesa attuale copra solo il Club World Cup, le trattative proseguono per una nuova formula: un prestito con opzione (o obbligo) di riscatto a fine stagione.

Juventus punta a confermare la brillante forma messa in mostra da Kolo Muani in bianconero: 19 presenze, 8 gol e 2 assist, dati che hanno convinto tecnici e dirigenti a considerarlo un elemento chiave per il futuro attacco. Il PSG, dal canto suo, sembra disposto a lasciare il giocatore in prestito, consapevole della competitività del suo costo e dell’interesse per una soluzione stabile .

Il segnale di continuità

Il via libera al Mondiale per Club non è solo un colpo di scena estivo, ma il primo segnale concreto che Juventus crede nel consolidamento di Kolo Muani. L’ipotesi di un rinnovo del prestito rafforza l’idea bianconera di costruire l’attacco del futuro intorno a lui. Il prossimo passaggio decisivo sarà formalizzare la nuova intesa con il PSG: la strada verso un accordo 2025‑26 sembra già tracciata. Una manovra che unisce una mossa tattica di breve periodo a una visione strategica di lungo termine.