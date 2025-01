Deve dire subito addio alla Juventus: la società lo scarica ufficialmente | Rifondazione bianconera

La Juventus non riesce ad avvicinarsi al vertice della classifica. La dirigenza a quanto pare sta preparando l’ennesima rivoluzione tecnica

Il mercato di gennaio sta per partire e la Juventus è uno dei club che gli esperti indicano tra i più attivi sia in entrata che in uscita. Si preannuncia un mese carico di impegni e di trattative importanti per il direttore dell’area tecnica Cristiano Giuntoli.

Com’è noto, per stessa ammissione dell’ex direttore sportivo del Napoli, il club bianconero vuole centrare due obiettivi in questa sessione invernale: un difensore di alto livello e un centravanti di spessore da regalare a Thiago Motta.

La lista dei profili seguiti da Giuntoli è abbastanza ristretta: il giovane portoghese del Benfica Antonio Silva e il milanista Tomori sono i due principali candidati per il reparto arretrato mentre Joshua Zirkzee è il nome indicato dal tecnico per potenziare l’attacco.

Prima di affondare con il doppio colpo però il management juventino ha la necessità di cedere, privandosi soprattutto di quei giocatori che per età e ingaggio hanno il peso di un macigno per le casse della società.

Juventus, a gennaio cambia tutto: l’addio è inevitabile

Si spiega così la decisione presa poco prima di partire per l’Arabia Saudita, dove si disputerà la Supercoppa Italiana, di mettere sul mercato uno dei senatori della rosa attuale. Da quanto trapela sarebbe stato lo stesso Giuntoli a comunicare la decisione del club al diretto interessato.

Dopo cinque anni e mezzo e 200 partite disputate in maglia bianconera il difensore brasiliano Danilo lascerà Torino entro la fine di gennaio. Arrivato alla Continassa nell’estate del 2019, l’ex Manchester City ha offerto sempre un rendimento costante e di alto livello.

Juventus, si cambia completamente: dovrà trovarsi un’altra squadra

Ora però è arrivato il momento di separarsi, alla luce della necessità della Juventus di rifondare l’organico con elementi meno esperti e navigati ma più giovani. Resta da capire quale sarà la prossima destinazione del difensore brasiliano.

Danilo ha senz’altro degli estimatori sia in Italia che all’estero e non è un caso che Antonio Conte lo abbia espressamente richiesto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Anche la Roma sembra aver manifestato un certo interesse. Sta di fatto che melle prossima settimane si deciderà il destino di Danilo. La Juventus non farà passi indietro.