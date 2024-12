Pulisic, dopo il rinnovo l’addio: saluta il Milan per 70 milioni | Cardinale si sfrega le mani

Il Milan freme per il ritorno in campo di Christian Pulisic dopo l’infortunio. L’attaccante americano potrebbe a sorpresa essere ceduto

Paulo Fonseca attende con ansia il suo ritorno in campo che con buone probabilità dovrebbe avvenire già domenica prossima nel match contro la Roma. Il Milan in queste ultime gare di campionato si è giustamente sentito orfano di Christian Pulisic.

Il ventiseienne attaccante americano, fermato da un infortunio, è stato finora una delle note più liete di questo altalenante inizio di stagione. L’ex Chelsea ha brillato per continuità di rendimento e capacità di incidere grazie a gol realizzati e assist distribuiti ai compagni.

La notizia più importante degli ultimi giorni riguarda il futuro di Pulisic: l’esterno made in USA ha infatti trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo di contratto, un prolungamento per altre tre stagioni con scadenza fissata al al 30 giugno del 2028.

Ciononostante esiste ad oggi il rischio più che concreto che l’ex stella del Borussia Dortmund possa lasciare Milanello entro breve tempo, addirittura già l’estate prossima. Molto è legato all’eventuale, decisiva qualificazione alla prossima Champions League.

Pulisic, addio al Milan: lo attende una big europea

Nel caso in cui il Diavolo dovesse fallire l’appuntamento con la competizione europea di maggior prestigio i piani del club ne sarebbero inevitabilmente condizionati. Viene da sé immaginare almeno una cessione eccellente a giugno prossimo.

Senza gli introiti della Champions League infatti le risorse andrebbero cercate altrove, attraverso un piano di dismissioni in grado di portare nelle casse del club non meno di 70/80 milioni di euro.

Milan, Pulisic sacrificato senza la Champions League: l’assegno da 70 milioni è pronto

Christian Pulisic è in fondo la pedina più facilmente sacrificabile sul mercato oltre ad essere uno dei giocatori più richiesti dalle big d’Europa. C’è ad esempio il Barcellona che già a gennaio potrebbe perdere Dani Olmo per questioni regolamentari.

Il trequartista spagnolo rischia di ritrovarsi svincolato già tra qualche settimana e in tal caso i blaugrana sarebbero obbligati a cercare un’alternativa di altissimo livello in vista dell’estate prossima. Il Milan per Pulisic è pronto ad ascoltare offerte non inferiori ai 65/70 milioni di euro e il Barca a sua volta per soddisfare le richieste rossonere è obbligato prima a cedere. Ci sarà tempo per pensarci, intanto il Diavolo ha bisogno di Pulisic per andare in Champions.