L’Italia intera piange il suo campione: lutto nazionale | Se ne va un’icona

Candele accese in lutto - Ansa - Dotsport.it

La scomparsa improvvisa di un grande protagonista del mondo dello sport. I suoi tanti fan sono attoniti, il lutto coinvolge una comunità

La scomparsa, a qualsiasi età, di un grande protagonista del mondo dello sport, fa calare inevitabilmente una cappa di tristezza su tutti gli appassionati. Anche su coloro che magari non seguivano la disciplina che aveva reso grande la persona in questione.

Che si tratti di calcio, motori, ciclismo o altro, un lutto crea comunque un vuoto difficile da colmare. E negli ultimi anni purtroppo a causa di terribili malattie il mondo dello sport è stato a dir poco falcidiato dai lutti.

Non si contano gli ex grandi protagonisti, atleti molto amati dal pubblico, che negli ultimi anni se ne sono andati gettando nello sconforto le loro famiglie e tutti i fan. Basterebbe solo fermarsi al mondo del pallone per scoprire un elenco quasi infinito: dai due più grandi sempre, Pelè e Maradona, fino a Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli e tanti altri.

In questo caso però la morte ha colpito il mondo degli sport invernali, in particolare dello sci di fondo e dell’alpinismo. A far piangere un’intera comunità è infatti la scomparsa di un’autentica leggenda delle discipline invernali.

Italia, l’addio a un’icona degli sport invernali: la notizia ha colto tutti di sorpresa

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa di Alfredo Pasini. Per tutti gli appassionati di sci di fondo e di alpinismo si tratta di un nome leggendario, un protagonista assoluto di queste due discipline da oltre mezzo secolo.

Pasini aveva 76 anni e il suo cuore ha cessato di battere all’improvviso. Il ‘Re della raspa‘, com’era soprannominato da tutti, era nato in una frazione di Valgoglio in provincia di Bergamo e aveva ottenuto risultati importanti prima come fondista e poi come alpinista.

Italia, l’intera comunità piange la sua scomparsa: sono tutti senza parole

Pasini nel corso della sua carriera aveva conquistato vittorie di grande rilievo come il ‘Trofeo Parravicini’ ed il ‘Trofeo Sora‘. A piangere la sua scomparsa, oltre all’intera comunità di valligiani della bergamasca e la stessa Federazione Italiana degli Sport Invernali, sono la moglie Albertina Fornoni e i due figli Renato e Fabio, a loro volta atleti di alto livello.

Entrambi hanno infatti seguito in qualche modo le orme del padre: ex azzurri dello sci di fondo ora ricoprono rispettivamente il ruolo di allenatore della squadra femminile in vista dei giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026 e di skiman della nazionale juniores.