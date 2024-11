Roma, così non si può andare avanti: l’addio è inevitabile | Ranieri perde un pezzo da 90

Per uscire dalla crisi la Roma si è affidata all’esperienza di Claudio Ranieri. Il tecnico però rischia subito di perdere un pezzo da novanta

È stato richiamato al capezzale di una Roma ridotta ai minimi termini e in crisi di gioco e di risultati. A Claudio Ranieri spetta l’arduo compito, per la terza volta nella sua carriera, di far uscire i giallorossi dal baratro in cui sono finiti.

La priorità assoluta per il tecnico testaccino è rimettere in sesto una classifica ad oggi quasi drammatica: i giallorossi infatti si trovano a soli quattro punti di distanza dalla zona retrocessione e ora devono fare i conti con un calendario tremendo.

Come se tutto questo non fosse già sufficiente arrivano pessime notizie dall’infermeria in vista dei prossimi complicatissimi impegni. Ranieri ha gli uomini contati in difesa a causa degli stop di Hummels ed Hermoso, ma è soprattutto in attacco che il piatto piange.

Artem Dovbyk è tornato in condizioni fisiche precarie dalle gare della Nazionale ucraina e il suo eventuale impiego dal primo minuto sarà deciso in extremis. Ma il vero allarme rosso è scattato per il giocatore di maggior classe dell’intera rosa.

Roma, ormai è finita: il divorzio a fine stagione non è più evitabile

Da parecchi giorni ormai Paulo Dybala non si allena con il resto del gruppo e le sue condizioni fisiche destano molte perplessità. Nonostante la sosta per gli impegni delle nazionali l’attaccante argentino non è riuscito ancora a svolgere un’intera seduta con i compagni.

Un problema non da poco per la Roma che, permanendo tale situazione, rischia di perdere la Joya a giugno prossimo a parametro zero. Già, non tutti sanno infatti che nel contratto stipulato a suo tempo tra l’ex Juve e il club giallorosso è presente una clausola molto particolare.

Roma, non c’è più niente da fare: Ranieri è andato su tutte le furie

L’accordo prevede infatti che in questo campionato nel momento in cui Dybala dovesse inanellare la 14/a presenza da titolare, scatterebbe automaticamente il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. Dunque un anno in più rispetto all’attuale scadenza.

Uno scenario che non piace a Claudio Ranieri, il quale ha già detto di considerare l’argentino un punto fermo della Roma, sia per il presente che in prospettiva futura. Il tecnico testaccino spera perciò di recuperare Dybala quanto prima.