Fronte ucraino sotto assedio | Kiev si ritira da 5 villaggi a Zaporizhzhia: 300 russi sfruttano la nebbia per entrare a Pokrovsk

Ore di massima tensione sul fronte ucraino, dove le forze di Kiev sono costrette ad arretrare in un settore strategico mentre resistono a un violento assalto in un altro. Nelle ultime ore, l’esercito ucraino ha ufficialmente annunciato il ritiro dai propri uomini da cinque insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, una mossa che segnala l’intensificarsi della pressione russa nel sud del paese. Contemporaneamente, più a est, la battaglia infuria per la città chiave di Pokrovsk, dove le truppe di Mosca starebbero sfruttando le condizioni meteorologiche avverse per avanzare.

Ritirata tattica a Zaporizhzhia

La notizia del ripiegamento nel sud è stata confermata da diverse fonti ufficiali di Kiev e ripresa dalle principali agenzie di stampa. Le forze armate ucraine hanno completato una ritirata strategica da cinque distinti insediamenti nell’oblast di Zaporizhzhia. Sebbene i nomi specifici dei villaggi non siano stati dettagliati nelle comunicazioni, la decisione sottolinea le crescenti difficoltà nel mantenere le posizioni in un’area del fronte soggetta a continui attacchi. Questo arretramento rappresenta uno degli sviluppi più significativi delle ultime settimane, indicando un cambiamento negli equilibri tattici della regione.

L’assalto a Pokrovsk tra la nebbia

Mentre a sud si cede terreno, la situazione è critica anche nel Donetsk, in particolare attorno alla città di Pokrovsk. Secondo quanto riportato dallo stato maggiore ucraino, circa 300 soldati russi avrebbero approfittato della fitta nebbia per infiltrarsi nelle aree urbane, lanciando un’offensiva a sorpresa. L’uso delle condizioni climatiche come copertura tattica evidenzia la determinazione delle forze di Mosca nel conquistare questo snodo logistico fondamentale. La gravità della situazione è stata confermata ai massimi livelli, con il presidente Volodymyr Zelensky che ha dichiarato: “Stiamo difendendo le posizioni a Pokrovsk”, sottolineando l’importanza cruciale di resistere all’avanzata nemica in quest’area.

Un fronte sotto massima pressione

I due eventi, sebbene geograficamente distinti, dipingono il quadro di una duplice offensiva russa che mette a dura prova le capacità difensive dell’Ucraina. La ritirata da Zaporizhzhia potrebbe essere una scelta obbligata per consolidare le linee e riallocare risorse verso punti più critici, come la stessa Pokrovsk. La capacità russa di esercitare una pressione simultanea su più assi del fronte costringe il comando ucraino a prendere decisioni difficili, bilanciando la difesa del territorio con la necessità di preservare le proprie forze per le battaglie future. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se la difesa di Pokrovsk reggerà all’urto e quali saranno le conseguenze strategiche del ripiegamento a sud.