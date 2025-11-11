Bundesliga, che paradosso | Il Bayern frena dopo 16 vittorie, ma allunga in classifica: solo una squadra ne approfitta

Un pareggio che sa di vittoria. Sembra un controsenso, ma è esattamente ciò che è accaduto al Bayern Monaco nell’ultimo turno di Bundesliga. I bavaresi sono stati fermati a sorpresa sul 2-2 dall’Union Berlino, vedendo interrompersi una striscia impressionante di 16 successi consecutivi. Eppure, al fischio finale, la classifica racconta una storia ancora più incredibile: nonostante i due punti persi, la squadra di Monaco ha addirittura aumentato il proprio vantaggio sulle dirette inseguitrici, consolidando un primato che appare sempre più solido.

La fine di una striscia record

L’incredibile marcia del Bayern si è interrotta sul campo di un combattivo Union Berlino. Un 2-2 che, in altre circostanze, sarebbe stato accolto come un passo falso per una corazzata abituata a dominare. La fine della sequenza di 16 vittorie di fila ha fatto notizia in tutta la Germania, mostrando per un attimo un lato umano dei campioni in carica. Questo risultato dimostra che nessuna squadra è invincibile e avrebbe potuto dare speranza alle avversarie, ma i fatti del weekend hanno rapidamente ridimensionato questo scenario, trasformando un potenziale problema in un inatteso vantaggio.

La beffa per le rivali e l’unica eccezione

Il paradosso si è materializzato con i risultati degli altri campi. Mentre il Bayern lasciava per strada due punti, le sue più immediate concorrenti non sono riuscite a fare di meglio, fallendo una ghiotta occasione per accorciare le distanze. L’unica squadra che ha saputo capitalizzare pienamente il turno è stata il Bayer Leverkusen, protagonista di una goleada che ne conferma lo stato di forma smagliante. I rossoneri si candidano così a essere i veri antagonisti del Bayern per il titolo. Anche il Lipsia, descritto come “rinato”, continua la sua risalita, ma il passo falso generale delle inseguitrici ha finito per fare il gioco proprio della capolista.

Una classifica spaccata in due

Se la vetta sembra un affare sempre più ristretto, con il Bayern a dettare il ritmo e il Leverkusen a inseguire, il resto della classifica offre uno spettacolo diverso ma altrettanto avvincente. Le fonti delle ultime ore descrivono infatti una “lotta serrata in coda”, con numerose squadre invischiate nella battaglia per non retrocedere. Questa bagarre nelle zone basse del campionato tedesco promette scintille fino all’ultima giornata e potrebbe spingere i club a cercare rinforzi nella prossima finestra di calciomercato per garantirsi la permanenza nella massima serie, aprendo scenari interessanti per le prossime settimane.

La frenata del Bayern Monaco si trasforma così in un monito per tutti: per battere i bavaresi non basta sperare in un loro passo falso, ma serve una costanza di rendimento che, al momento, solo il Leverkusen sembra in grado di garantire. La Bundesliga entra in una fase cruciale, dove ogni punto perso o guadagnato può ridefinire le ambizioni di vertice e la lotta per la salvezza.