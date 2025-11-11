Bayern bloccato dall’Union Berlino | Stop alla striscia di 16 vittorie: un pareggio che, a sorpresa, rafforza il primato

Si interrompe bruscamente la marcia trionfale del Bayern Monaco in Bundesliga. Dopo una sequenza impressionante di 16 successi consecutivi, i bavaresi sono stati fermati sul 2-2 in casa dell’Union Berlino, una frenata inaspettata che però, paradossalmente, non solo non danneggia la loro corsa al titolo, ma addirittura ne rafforza il primato. Un turno di campionato che conferma lo stato di forma quasi inarrestabile della squadra, capace di guadagnare terreno anche quando non riesce a portare a casa i tre punti.

La fine di una striscia record a Berlino

L’incredibile filotto di vittorie del Bayern si è concluso contro un Union Berlino combattivo, che è riuscito a imporre il pareggio per 2-2 ai campioni in carica. Un risultato che ha messo fine a una delle strisce di successi più lunghe e dominanti del recente calcio tedesco. Nonostante la delusione per la mancata vittoria, l’esito della partita ha avuto conseguenze sorprendenti sulla classifica generale del campionato, dimostrando ancora una volta la solidità del progetto bavarese anche nei rari momenti di difficoltà.

Un pareggio che vale più di una vittoria

Il punto conquistato a Berlino si è rivelato preziosissimo. In un weekend di campionato ricco di colpi di scena, il passo falso delle dirette inseguitrici ha permesso al Bayern Monaco di allungare il proprio vantaggio in vetta alla classifica. Quella che poteva sembrare una battuta d’arresto si è trasformata in un’occasione per consolidare ulteriormente la leadership. Questo paradosso evidenzia la difficoltà delle altre squadre nel mantenere il ritmo imposto dai bavaresi, che riescono a guadagnare punti anche in una giornata non perfetta.

Le altre big: tra goleade e segnali di ripresa

Mentre il Bayern frenava, le altre forze del campionato hanno vissuto fortune alterne. Spicca la goleada del Bayer Leverkusen, che ha mandato un segnale forte alle avversarie con una prestazione offensiva di altissimo livello. Allo stesso tempo, si registra la rinascita del Lipsia, che sembra aver ritrovato la forma migliore e si candida a un ruolo da protagonista nella seconda parte della stagione. La Bundesliga si conferma così un torneo avvincente non solo per la lotta al vertice, ma anche per la serrata battaglia in coda alla classifica, dove diverse squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere.