Sei fuori dal progetto | Fonseca ha preso coraggio dopo il derby: ecco il primo epurato

La vittoria nel derby legittima Fonseca a prendersi maggiori responsabilità, ha deciso di mettere ai margini un giocatore del Milan

L’esonero sembra imminente e invece la vittoria nel derby ha consentito a Paulo Fonseca di blindare la propria panchina. L’inizio della sua avventura al Milan non è stata delle migliori ma i segnali di crescita sono evidenti nelle ultime settimane e la gara contro i cugini dell’Inter è stata portata a casa grazie ad alcune mosse a sorpresa, intuizioni che si sono rivelate azzeccate.

La prima è stata quella di schierare in campo dal primo minuto Matteo Gabbia al posto di Pavlovic che era il centrale che stava dando maggiori garanzia all’incerta retroguardia del Diavolo. E invece proprio il centrale azzurro ha deciso la sfida con un perentorio colpo di testa.

Un’altra scelta coraggiosa, che ha sorpreso Inzaghi, è stata quella di schierare un doppio centravanti. Insieme in campo dal primo minuto Tammy Abraham e Alvaro Morata che hanno lavorato molto per i compagni di squadra, dialogando con gli esterni che si sono abbassati al livello dei centrocampisti per garantire maggiore equilibrio tra i reparti.

E in questo il Milan ha avuto il pieno controllo della partita, con il passivo che poteva essere anche maggiore. Una vittoria prestigiosa, che dà ossigeno e riporta il sereno in un ambiente che era in preda allo sconforto dopo qualche passo falso di troppo.

Fonseca vuole prendersi altri rischi e boccia l’esterno

Fonseca ha parlato, nella conferenza stampa che ha preceduto il match giocato contro il Lecce, di Chukwueze, finito nuovamente ai margini dopo una prima stagione in rossonero con tanti alti e bassi.

Le amichevoli estive e il finale dello scorso campionato avevano fornito dei segnali incoraggianti di crescita e invece è avvenuto di nuovo un calo, tanto che in questo avvio di stagione non sta trovando spazio, chiuso da un Pulisic in uno splendido stato di forma.

Chukwueze, da acquisto oneroso a flop, ora può finire fuori rosa

Per il nigeriano il Milan ha investito quasi 30 milioni e vorrebbe vedere una sua crescita. I prossimi mesi saranno decisivi per capirese potere contare su di lui per il futuro o meno, con il contratto che scade nel 2028.

Fonseca ha parlato di mancanza di fiducia e di nessun problema fisico. Non è da escludere che possa decidere di epurarlo definitivamente se i progressi tarderanno ad arrivare.