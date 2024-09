Rinfila gli scarpini e vieni ad aiutarci | Gasperini, convinto l’ex bianconero svincolato: subito in coppia con Retegui

L’ex bianconero attualmente svincolato è finito nel mirino dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Presto in coppia con Retegui.

Agguantato solo all’ultimo respiro il pari sul campo del Bologna di Vincenzo Italiano in occasione del match disputato sabato sera al Renato Dall’Ara valevole per la sesta giornata di campionato in Serie A, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta a tornare in campo mercoledì sera in occasione della seconda giornata della fase campionato di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di Marino Pusic.

Appuntamento, quello contro la formazione ucraina, che la Dea sarà chiamata quasi necessariamente a portare a casa non solo per mettere in cassaforte i primi tre punti europei dopo lo 0-0 interno con l’Arsenal della prima giornata, ma anche per riassaporare il piacevole gusto di una vittoria che manca dal 3-2 interno alla Fiorentina dello scorso 15 settembre.

Dopo l’affermazione sulla Viola di Rocco Commisso, i nerazzurri hanno infatti perso malamente contro il Como di Cesc Fabregas, passato a Bergamo col punteggio di 2-3 dopo che il primo tempo si era concluso sull’1-0, e pareggiato, come detto, contro i Gunners di Mikel Arteta in un incontro in cui Retegui e compagni hanno sprecato, tra le altre cose, anche un calcio di rigore.

Il dodicesimo posto occupato attualmente con appena sette punti conquistati in sei partite di campionato è un campanello d’allarme piuttosto rumoroso che certifica purtroppo, almeno per ora, le enormi difficoltà di una squadra che forse deve ancora trovare la perfetta quadratura e i giusti equilibri.

Atalanta, Retegui è una garanzia, bene anche Lookman: male De Ketelaere e Zaniolo

Ingaggiato a titolo definitivo lo scorso 8 agosto dal Genoa del presidente Zangrillo, per sostituire lo sfortunato Gianluca Scamacca, infortunatosi al ginocchio poco prima dell’inizio del campionato, Mateo Retegui non ha fin qui deluso le aspettative dell’Atalanta rivelandosi un acquisto azzeccatissimo grazie ai suoi quattro gol nelle prime sei partite di campionato.

Un bottino di tutto rispetto, questo, per il bomber italo-argentino, alle cui spalle, in termini realizzativi, sta facendo discretamente bene anche Ademola Lookman che, entrato indelebilmente nel cuore dei tifosi della Dea grazie alla tripletta in finale di Europa League rifilata al Bayer Leverkusen lo scorso 22 maggio a Dublino, ha fin qui messo a referto due gol e un assist nelle tre occasioni fin qui concessegli da Gasperini. Male, invece, al momento, Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo, fermi rispettivamente a uno e zero gol realizzati in sei e due partite giocate finora in campionato.

Atalanta, ipotesi Success per l’attacco: l’ex Udinese è attualmente svincolato

Dodicesima in classifica in Serie A con appena sette punti conquistati, sui 18 disponibili, nelle prime sei giornate di campionato, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini fa purtroppo i conti con un reparto offensivo che, seppur di ottimo livello, fatica a trovare la via del gol. Escluse infatti le quattro reti rifilate al Lecce alla prima giornata, la Dea ne ha messe a referto appena sette nelle successive cinque gare di campionato disputate.

Sette reti, che restano tali se si considera anche lo 0-0 interno ottenuto contro l’Arsenal in Champions League, che risultano chiaramente poche per una squadra che nel corso degli anni ci ha abituato a ben altro tipo di rendimento. Alla luce di questi problemi, con il solo Retegui a salvarsi, non è da eslcudere, quindi, la possibilità che la società di Antonio Percassi torni sul mercato per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. Un’ipotesi, in tal senso, potrebbe essere l’ex Udinese, attualmente svincolato, Isaac Success, che, rimasto senza squadra dopo la fine dell’esperienza in Friuli, potrebbe essere una valida via da seguire per mettere una pezza, almeno quella è la speranza, ai problemi della squadra in fase di finalizzazione.