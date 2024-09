Quella è l’uscita | Giuntoli, ceduto un altro scontento del gruppo: raggiunge Chiesa

Dopo Chiesa, Giuntoli vende in Inghilterra un altro scontento del gruppo di Thiago Motta. Nelle casse della Juventus fior di milioni.

Reduce dal pareggio interno a reti bianche maturato nella sfida contro il Napoli di Antonio Conte di sabato scorso, la Juventus di Thiago Motta è pronta ad affrontare, oggi (sabato 28 settembre) alle 18.00, l’altalenante Genoa di Alberto Gilardino in occasione della sesta giornata di campionato in Serie A.

Sfida, quella del Luigi Ferraris che si giocherà purtroppo a porte chiuse a causa degli incidenti verificatisi in occasione del derby di Coppa Italia di mercoledì sera tra Grifone e Sampdoria, che i bianconeri proveranno ovviamente a portare a casa per riassaporare il piacevole gusto di una vittoria che in campionato manca dallo 0-3 all’Hellas Verona dello scorso 26 agosto.

Esclusa l’affermazione nella prima giornata della fase campionato di Champions League conquistata ai danni del Psv Eindhoven lo scorso 17 settembre, la Vecchia Signora è infatti apparsa leggermente stanca e priva di idee nelle successive tre sfide di Serie A pareggiate a reti bianche contro Roma, Empoli e Napoli.

Tre pareggi, per un misero bottino di tre punti sui nove disponibili, che se da un lato hanno esaltato la straordinaria impenetrabilità della retroguardia juventina, capace di non subire gol nelle prime cinque partite di campionato, dall’altro hanno messo in mostra le enormi difficoltà realizzative del reparto avanzato piemontese che, a secco dalla succitata vittoria esterna contro l’Hellas Verona di un mese fa, oggi dovrà rimboccarsi necessariamente le maniche anche alla luce dell’imminente match esterno di Champions League contro il Lipsia di Marco Rose.

In Inghilterra ha ripreso a brillare la stella di Chiesa: l’ex Juve sempre più al centro dei piani del Liverpool

Trasferitosi a titolo definitivo al Liverpool lo scorso 29 agosto, dopo quattro stagioni passate con la maglia della Juventus addosso, Federico Chiesa sta pian piano tornando a brillare tra le file dei Reds di Arne Slot, attualmente secondi in classifica in Premier League con un punto di ritardo sul primo posto del Manchester City.

Un approdo nel massimo campionato inglese, quello del classe ’97, che, sebbene visto inizialmente da molti con un po’ di scetticismo, sta ora iniziando a dare i suoi frutti con il talento ex Fiorentina messosi positivamente in mostra in occasione dell’esordio in campionato di sabato scorso contro il Bournemouth e nella sfida di Efl Cup, vinta 5-1 mercoledì sera contro il West Ham. Sfida, quest’ultima, in cui, tra le altre cose, il 26enne nato a Genova ha servito a Diogo Jota, al 25′ del primo tempo, l’assist per il gol del momentaneo 1-1.

Juventus, Vlahovic nel mirino dell’Arsenal: dopo Calafiori, i Gunners puntano un altro top della Serie A

Legato alla Juventus da un ricco contratto da 12 milioni netti di euro a stagione, la cui data di scadenza è fissata al 30 giugno 2026, Dusan Vlahovic è finito nuovamente al centro di voci di mercato che lo vedono lontano da Torino la prossima estate.

Voci, riguardanti un nuovo interesse per lui da parte dell’Arsenal di Mikel Arteta il quale, stando a quanto riportato dalla testata TeamTalk, sarebbe pronto a farsi nuovamente avanti per portare in Inghilterra il possente centravanti classe 2000. Alla luce del rinnovo al ribasso proposto all’ex Fiorentina dalla Vecchia Signora, non è infatti da escludere la possibilità che la trattativa tra bianconeri e Gunners possa concretizzarzi per davvero il prossimo anno. In caso di fumata bianca, Vlahovic raggiungerebbe Calafiori tra le file dei londinesi e, contestualmente in Premier League, l’ex compagno alla Juve, Federico Chiesa.