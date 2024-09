Non ho ancora capito il tuo ruolo | Fonseca lo ha SILURATO per mancata utilità: epurazione nello spogliatoio

Il tecnico portoghese pare aver trovato il giusto equilibrio, sia tattico che di uomini, con alcuni elementi che ormai sembrano fuori dal progetto.

Tre vittorie consecutive in campionato, nove gol fatti e soltanto uno subito in questo breve frammento di stagione, ma anche il miglior attacco della Serie A, con 14 reti fatte. Il Milan sembra essere uscito definitivamente dalla crisi e lo ha fatto con le idee del proprio allenatore.

Dopo aver conquistato soltanto due punti nei primi tre match di questo campionato, ed aver perso malamente in casa contro il Liverpool nell’esordio stagionale in Champions League, il Diavolo è rinato ed ora non vuole più smettere di correre ed in un certo senso anche sognare.

Paulo Fonseca ha avuto il coraggio di uscire dal momento di crisi, in cui sembrava praticamente ormai l’ex allenatore del Milan e si facevano già i nomi dei suoi probabili sostituti, con la convinzione ed il coraggio delle sue idee. E, così, quella che sembrava una follia, di schierare quattro punte nel derby contro l’Inter, si è rivelata la mossa vincente.

Abraham, Morata, Pulisic e Leao tutti insieme in un 424 che ha dato i giusti equilibri, una prima schermatura a centrocampo ed una pericolosità offensiva che ha pochi eguali in Italia. Certo, la bella vittoria nel derby ed il facile successo per 3-0 contro il Lecce, sono ancora un numero poco sufficiente di prove e, per capire se il Milan ha svoltato definitivamente, ci vorranno delle conferme.

Milan, Terracciano fuori dal progetto tecnico

Nel frattempo, però, Fonseca pare aver in mano il suo gruppo e lo spogliatoio ed ha allontanato le voci che lo volevano non in controllo della squadra. Il tecnico portoghese, inoltre, ha fatto anche delle scelte forti, adottando il nuovo modulo. A farne le spese con la mancata titolarità, infatti, sono stati Loftus-Cheek e Pavlovic che sembravano due intoccabili.

Ci sono anche altri elementi della rosa, però, che ormai sembrano essere finiti ai margini del progetto tecnico dell’allenatore portoghese. Tra questi c’è sicuramente Luka Jovic, nemmeno inserito nella lista Champions, ma anche Filippo Terracciano.

Milan, Terracciano potrebbe partire a gennaio

Il terzino, classe 2003, che a gennaio 2024 il Milan ha acquistato dal Verona per una manciata di milioni di euro, non ha più visto il campo dopo i 90′ da titolare contro la Lazio. Quelli, in realtà, restano anche gli unici minuti e l’unica presenza stagionale. In quell’occasione fu impiegato a sinistra al posto di Theo Hernandez e poi fu spostato a centrocampo nel corso della partita.

Una prestazione molto deludente che, come detto, resta la prima e ultima stagionale fin qui. Terracciano pare ai margini del progetto tecnico e, dopo aver rifiutato le destinazioni Como, Monza e Torino durante l’estate, a gennaio potrebbe decidere di andare a giocare altrove, accettando la destinazione più intrigante possibile.