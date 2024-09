Tijjani Reijnders sfiduciato da Ibrahimovic: ‘servono più muscoli’ | Già scelto il sostituto

Il centrocampista olandese è uno dei più positivi dell’intera rosa rossonera, ma potrebbe essere sacrificato dalla società.

Nove gol in tre partite e soltanto uno incassato, con in mezzo un derby che ha ridato senza ombra di dubbio fiducia, entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Il Milan di Paulo Fonseca riparte da qui e da queste tre partite di campionato che rimettono i rossoneri in carreggiata anche per la lotta Scudetto.

Proprio nel momento più difficile della stagione, dopo la brutta debacle nella gara casalinga contro il Liverpool in Champions League, il Milan ha trovato voglia, determinazione, fame, ma soprattutto un modulo che sembra calzare a pennello con le caratteristiche della squadra e riesce a sfruttare tutto l’enorme potenziale offensivo della squadra.

E, così, dopo i quattro gol realizzati in casa contro il Venezia, arrivati già due settimane fa e prima della sfida contro il Liverpool, il Milan cambia pelle, si mette in campo con un 424 offensivo e sfacciato, ma che sembra dare più garanzie e copertura, e riesce a battere Inter e Lecce in serie, rischiando anche poco in fase difensiva.

Ora, per la squadra di Fonseca, sarà importante trovare continuità di gioco e risultati e dare delle risposte importanti anche in Europa. La trasferta di Leverkusen, e poi quella di Firenze del prossimo weekend in campionato, potrebbero rappresentare la definitiva rinascita oppure semplicemente altre battute d’arresto di una stagione che era cominciata malissimo.

Milan, la rivoluzione di Fonseca e l’importanza del centrocampo

Il Milan di questi ultimi tempi è cresciuto, come detto, grazie all’intuizione di Fonseca che si è schierato con il 424, ha tolto Loftus-Cheek dal centrocampo ed ha aggiunto una punta a giocare di fianco all’altra, con Morata ed Abraham che sembrano integrarsi alla perfezione in questo sistema di gioco.

Fondamentali in questo nuovo sistema di gioco sembrano essere anche i due uomini che agiscono a centrocampo. Fofana che rappresenta il cuore, i polmoni, l’interdizione ed il calciatore di equilibrio di questo Milan, cresciuto sicuramente dopo un avvio balbettante, e Reijnders che rappresenta la mente, gli inserimenti, il genio e la tecnica della mediana rossonera.

Mercato, il Milan su Gourna-Douath

L’olandese è certamente l’uomo tecnicamente più forte di un centrocampo che sembra abbastanza corto e che avrebbe bisogno di rinforzi, magari già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il Milan cercherà sicuramente un centrocampista ed il nome giusto sembra essere quello di Gourna-Douath, francese classe 2003, che piace molto a Zlatan Ibrahimovic.

Il ragazzo era già finito nel mirino del Milan in passato che ora vuole fare sul serio. I rossoneri vogliono intavolare una trattativa, ma non è escluso che per arrivare al ragazzo del Salisburgo potrebbero anche sacrificare proprio quel Tijjani Reijnders che continua ad avere tante richieste in giro per l’Europa.