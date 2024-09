“Mi date un’altra possibilità?” | Il top player di Pioli bussa alla porta: contratto in bianco

Con Pioli era spesso titolare nel Milan, adesso può tornare e trovare spazio in mezzo al campo del club per le gare di campionato

Stefano Pioli è da pochi giorni il nuovo allenatore dell’Al Nassr. Nuova avventura in Arabia per il tecnico emiliano che ha accettato la chiamata grazie a un lauto stipendio e alla possibilità di avere come giocatore un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, il quale non ha ancora attenzione di abdicare il trono e appendere gli scarpini al chiodo.

E proprio l’attaccante portoghese è stato il primo marcatore nel debutto vincente di Pioli nel nuovo campionato in cui si trova ad allenare e dove incontrerà diversi giocatori che ha affrontato in Italia come tecnico del Milan.

Cinque anni indimenticabili per lui al timone dei rossoneri che ha riportato al vertice sia in Italia che in Europa, valorizzando molti giocatori, arrivati come promesse nel capoluogo lombardo e adesso profili di caratura internazionale.

Ma uno dei meriti di Pioli è stato quello di tenere compatto lo spogliatoio, facendo ricorso a un’ampia rotazione che garantisse la sensazione di far sentire tutti importanti e parte integrante del progetto.

Per Pioli era un vero e proprio jolly, ora vuole tornare in Italia, si propone al Genoa

Uno di questi è stato Samu Castillejo. Il 29enne andaluso è rimasto svincolato dopo la retrocessione avvenuta la scorsa stagione quando ha militato tra le file del assuoloe adesso potrebbe firmare per il Genoa. L’esperto di mercato Niccolò Schira ha fatto sapere che l’esterno si sarebbe proposto di persona al Grifone.

Il grave infortunio capitato a Ruslan Malinovskyi, che costringerà l’ucraino ai box per gran parte della stagione, e la fragilità fisica di Junior Messias, stanno inducendo la dirigenza genoana a rivolgersi al mercato dei parametri zero per provare a implementare il proprio organico sulla trequarti e aumentare il potenziale offensivo della squadra.

Un Genoa in difficoltà, servono nuovi innesti per conquistare un’altra salvezza

Un profilo come quello di Castillejo potrebbe fare molto comodo ai liguri, reduci dalla sofferta eliminazione dalla Coppa Italia nel derby contro la Samp, avvenuto dopo i calci i rigore.

Questa bruciante sconfitta ha fatto seguito a qualche passo falso in campionato e per Alberto Gilardino l’obiettivo salvezza si fa in salita se non ci saranno interventi massicci in entrata. La rosa sembra inferiore rispetto a un anno fa.