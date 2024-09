Lotito avvisato dall’infermeria: si è fatto malissimo anche lui | Si guarda al mercato svincolati

Il Presidente della Lazio ha avuto una cattiva notizia, oltre alla sconfitta, dopo la trasferta sfortunata di Firenze.

La prima delle tre trasferte della Lazio di Marco Baroni è finita come peggio non poteva. Dopo una gara equilibrata e comunque in cui la squadra non ha demeritato, un’ingenuità di Nuno Tavares è costata carissimo ed ha fatto scaturire il calcio di rigore che ha regalato alla Fiorentina la prima vittoria stagionale.

Seconda sconfitta in cinque partite, invece, per la Lazio che continua a mostrare segnali contraddittori in questo inizio di campionato. I biancocelesti sembrano essere una squadra che ha una certa facilità ad andare a rete, ma nello stesso tempo subisce troppo gli attacchi avversari.

Sono ben otto le reti subite nelle prime cinque partite, con Provedel che ancora non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata. Chiaro è che Marco Baroni dovrà registrare qualcosa al più presto se vorrà vivere una stagione tranquilla e mantenere ben saldo il suo posto sulla panchina laziale.

Oltre alla fase difensiva, poi, la Lazio sembra essere un’altra squadra, soprattutto dal punto di vista della proposta offensiva, tra le gare giocate in casa e quelle in trasferta. Le uniche due partite giocate lontane dall’Olimpico, fin qui, infatti, hanno mostrato una compagine biancoceleste estremamente diversa e più remissiva rispetto alla bella e frizzante Lazio che si è vista tra le mura amiche.

Lazio, tra Kiev e Torino ancora senza la coppia d’attacco titolare

Ora, però, la Lazio avrà subito altri due impegni consecutivi in trasferta e si potrà avere immediatamente la controprova di quanto visto fino a questo momento. Mercoledì, nell’esordio stagionale di Kiev in Europa League, e durante il week end, nel match contro la capolista Torino, si potranno avere delle risposte ulteriori sullo stato di salute di questa squadra.

Così come avvenuto a Firenze, però, la Lazio, anche contro Dinamo Kiev, e quasi sicuramente contro il Torino, dovrà fare a meno della propria coppia d’attacco che tanto bene aveva fatto nelle gare casalinghe contro Milan e Verona.

Lazio, infortunio per Dia

Dia, schierato dietro la punta, e Castellanos, infatti, avevano realizzato, con due reti a testa, i quattro gol della Lazio nelle ultime due sfide casalinghe. A Firenze mancava El Taty per un problema muscolare. Ora, con il rientro quasi certo dell’argentino in vista della sfida di Europa League, almeno tra i convocati, l’assente sarà il senegalese che, al Franchi, è uscito dal campo nel secondo tempo a causa di un dolore alla caviglia.

Dia dovrà saltare quasi sicuramente le prossime due partite e, così, non si potrà ricomporre la coppia d’attacco con Castellanos. Le alternative all’ex attaccante della Salernitana sono le stesse che Baroni aveva individuato per la punta argentina, con Noslin e Pedro che possono agire, oltre che da punta centrale, anche da trequartista dietro all’attaccante.