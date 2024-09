Giuntoli, tutto fatto con l’Arsenal: adesso è anche UFFICIALE | Incontro decisivo

Il dirigente bianconero ha ricevuto una notizia che in qualche modo riguarda anche la squadra londinese.

Un bilancio quantomeno significativo potrà essere fatto soltanto tra cinque o sei mesi, ma probabilmente sarà a fine stagione che si tireranno le somme per capire a che punto è il nuovo progetto che la Juventus ha deciso di perorare e portare avanti da qui ai prossimi anni.

Il cambio di mentalità, modo di stare in campo, metodi di allenamento, da un allenatore come Massimiliano Allegri ad uno come Thiago Motta, è troppo evidente e significativo per poter dare anche un benché minimo giudizio in questi primi mesi di stagione.

Sta di fatto che la difficoltà che sta avendo la Juventus di segnare e creare occasioni da rete, ma allo stesso tempo l’impermeabilità di una fase difensiva pressoché perfetta, possono far pensare ad una squadra che continua sulla linea con cui siamo stati abituati a conoscerla e vederla nelle tre stagioni precedenti.

La Juventus, però, ha l’obiettivo chiaro di competere in campionato, magari cercando di restare aggrappata alla lotta Scudetto fino alla fine, ma anche quello di diventare una squadra più europea e giocarsi le proprie chance nella nuova Champions League che l’ha vista esordire e vincere per 3-1 contro il PSV Eindhoven.

Juve, il prosieguo della Champions per dare le risposte europee

Quella contro gli olandesi, tra le altre cose, è stata probabilmente la miglior Juve vista in questo inizio di stagione, probabilmente la più continua e frizzante. Ci vorranno però altri test per giudicare i bianconeri in campo continentale e capire le reali ambizioni in questa competizioni.

Lipsia, già mercoledì prossimo in terra tedesca, Stoccarda, Lille, Aston Villa, Manchester City e Club Brugge, saranno le avversarie europee della squadra di Thiago Motta da qui a gennaio e daranno risposte molto più attendibili sul reale valore della Juventus e sulla validità del progetto che Thiago Motta sta cercando di portare avanti.

Champions League femminile, per la Juventus Arsenal e Bayern Monaco nel girone

Un’altra Juventus, invece, ha da pochi giorni conosciuto il cammino che le spetta nella sua Champions League, quella dedicata alle squadre femminili. Sono stati sorteggiati i quattro gironi della competizione per club più importante a livello europeo e le notizie non sono di certo buonissime per i due club italiani che ne faranno parte.

La Juventus, infatti, è stata sorteggiata nel girone con due corazzate come Arsenal e Bayern Monaco, oltre che con il più abbordabile Valerenga. Per la Roma, invece, c’è lo spauracchio Lione, le forti tedesche del Wolfsburg e le turche del Galatasaray.