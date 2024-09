Basta mummie: voglio quel ragazzino | Inzaghi si converte: già avvisato mister Fabregas

Il derby perso e le difficoltà di inizio stagione hanno evidenziato alcuni problemi in casa Inter che dovrà cercare di ringiovanire la rosa.

L’Inter di questo inizio di stagione sta incontrando, specialmente in campionato, delle difficoltà che non in tantissimi avrebbero preventivato soltanto fino a qualche settimana fa. La squadra non è più impermeabile in fase difensiva e sembra anche soffrire i ritmi alti impressi dalle avversarie.

Quella che viene ritenuta, a ragione, la squadra più forte del campionato di Serie A ed una delle più forti d’Europa, con una rosa composta da due formazioni più o meno di pari livello e delle alternative quasi sempre all’altezza dei titolari, non sta mostrando la stessa incredibile forza della passata stagione.

Per alcuni è un problema di testa, ma soprattutto di fame, con la squadra che non avrebbe la stessa cattiveria della passata stagione soprattutto in campionato, dopo aver raggiunto la seconda stella soltanto pochi mesi fa. Inzaghi e i suoi, infatti, starebbero inconsciamente preferendo la Champions League alla Serie A.

Per altri, invece, forse la rosa non è così forte come viene descritta, ma soprattutto è un po’ avanti con l’età di alcuni suoi calciatori. L’Inter, infatti, è la squadra dall’età media più alta dell’intera Serie A e ci sarebbe quindi un naturale logoramento in alcuni suoi uomini chiave. Gente come Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij, Mkhitaryan, infatti, è abbondantemente sopra i 30 anni.

Inter, obiettivo ringiovanire la rosa

La strategia e la filosofia dei nuovi proprietari, il Fondo Oaktree che è subentrato a Zhang lo scorso giugno, è abbastanza chiara e narra di una voglia di ringiovanimento di una rosa che ha bisogno di maggiore freschezza. Niente più parametri zero avanti con l’età, quindi, ma spazio a giovani poco costosi e con ampio margine di crescita.

Non è un caso che, dopo l’arrivo di Taremi e Zielinski a parametro zero, chiusi da Marotta quando ancora c’era Zhang al timone della squadra, i nuovi proprietari abbiano imposto dei diktat perentori agli uomini di mercato, abbiano vietato spese ingenti, posto il veto sugli ingaggi di Hermoso e Ricardo Rodriguez e acquistato i giovani Joseph Martinez e Palacios per completare la rosa.

Serie A, Fadera finito nel mirino dell’Inter

Di questo bisogno di abbassare l’età media della rosa si sarebbe convinto anche Simone Inzaghi che ha messo gli occhi su un calciatore che si sta imponendo in questo inizio di stagione in Serie A. Parliamo di Alieu Fadera, esterno offensivo classe 2001, che il Como ha fatto arrivare in Italia dal Genk nel corso dell’ultima estate.

Fadera ha realizzato un gran gol contro l’Atalanta nella serata di martedì, risultando determinante circa il ritorno alla vittoria del Como in Serie A dopo 21 lunghissimi anni. Il gambiano è un esterno sinistro d’attacco che gioca a piede invertito, ma che può essere schierato anche sulla trequarti o da attaccante centrale. Il Como lo ha pagato 5 milioni di euro e gli ha fatto firmare quattro anni di contratto. In passato era già stato cercato dal Bologna di Sartori, ora piace già all’Inter e a Simone Inzaghi.