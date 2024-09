Atalanta, la notizia è che ha recuperato | Ma Gasperini è una furia: non voleva che giocasse

Il tecnico bergamasco sta incontrando diverse difficoltà in questo inizio di stagione anche a causa dei tanti problemi che arrivano dall’infermeria.

I tre gol incassati in pochissimi minuti nella sfida casalinga contro il Como di campionato, giocata martedì scorso, hanno ribadito un problema evidente dell’Atalanta di questo inizio di stagione. Sono troppe le reti prese in queste prime uscite stagionali ed il fatto di essere, almeno per il momento, la peggior difesa dell’intera Serie A lo sta a dimostrare.

Quattro gol subiti dall’Inter, tre dal Como, due da Fiorentina e Torino, oltre ai due incassati dal Real Madrid a metà agosto in occasione della finale di Supercoppa Europea. Insomma, è inutile nasconderlo, la fase difensiva bergamasca, almeno per il momento, fa acqua da tutte le parti.

Questo anche a causa dei tanti problemi di organico coi quali si è trovato a fronteggiare Gian Piero Gasperini in questi primi mesi di stagione. Quello che può essere considerato, molto probabilmente, il miglior difensore in organico, Giorgio Scalvini, si era fatto male alla fine della scorsa stagione e ci vorrà ancora un po’ di tempo per il suo rientro.

Scamacca si è fatto male seriamente durante il precampionato, mentre Toloi, Godfrey e Hien soffrono di alcuni problemi muscolari. Come se non bastasse, poi, a calciomercato ancora aperto, la società ha dovuto fronteggiare con i casi Koopmeiners e Lookman che hanno portato il primo a Torino, mentre hanno visto la permanenza del secondo, nonostante un comportamento ritenuto poco professionale.

Atalanta a due facce, bene in Europa male in Italia

Per Gasperini ci sarà tanto lavoro da fare per ritrovare la sua Atalanta, ma soprattutto per dare equilibrio ad una squadra che sta avendo diversi problemi, soprattutto dal punto di vista difensivo. A parte la gara di Lecce ad inizio campionato, infatti, soltanto in Champions League contro l’Arsenal, Carnesecchi è riuscito a mantenere la porta imbattuta.

Non è un caso comunque che quella casalinga contro i londinesi sia stata anche la miglior partita stagionale dell’Atalanta che se l’è giocata praticamente alla pari contro una delle squadre più forti d’Europa. Il rigore sbagliato da Retegui, tra le altre cose, ha negato la gioia di una vittoria che sarebbe stata storica.

Real Madrid, torna a disposizione Camavinga

L’Atalanta di questa stagione, almeno per ora, sembra avere due facce: quella in campionato e quella in Europa. Anche contro il Real Madrid, nella finale di Supercoppa Europea, la squadra aveva tenuto alla grande contro il Campioni d’Europa, per poi cedere soltanto nel finale. La sfida contro gli uomini di Carletto Ancelotti si riproporrà il prossimo 10 dicembre.

In quell’occasione dovrebbe essere della partita il centrocampista francese Eduardo Camavinga che si infortunò proprio in estate alle vigilia del match contro l’Atalanta. Ora, dopo quasi due mesi di stop, il duttile calciatore torna a disposizione di Carlo Ancelotti che potrebbe già impiegarlo, anche se dalla panchina, nel derby di Madrid contro l’Atletico.