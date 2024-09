Ti devo tutto, ma dobbiamo finirla qui | Inzaghi TRADISCE i suoi principi: tolto dal campo l’intoccabile

Per Inzaghi è uno degl insostituibili ma non sta vivendo un periodo felice, le difficoltà sono evidenti e ora è inevitabile la panchina

L’Inter è reduce da due passi falsi consecutivi in campionato. Prima il pari di Monza e poi la sconfitta nel derby hanno gettato critiche nei confronti di mister Inzaghi, reo di non riuscire a schierare l’undici migliore e di non saper leggere i momenti della partita, con dei cambi che sono stati contestati. Nel mezzo l’eccellente prestazione di Manchester contro il City, elogiata anche da Pep Guardiola, e che può avere inciso nelle convinzioni dei giocatori nerazzurri.

Peccare di prepotenza è un errore che è costato caro nella stracittadina, con i cugini del Milan che sono riusciti a sfatare il tabù e tornare a vincere il derby dopo sei sconfitte consecutive.

Ma ciò che preoccupa ad Appiano Gentile è la scarsa condizione fisica di alcuni giocatori imprescindibili per il gioco di Inzaghi. Il caso più eclatante riguarda Lautaro Martinez, lontano dallo stato di forma ideale e ancora a secco di goal.

Un’involuzione che lo stesso bomber argentino ha sottolineato, chiedendo scusa ai tifosi e promettendo di impegnarsi al massimo per tornare ad essere di nuovo decisivo con le sue reti.

Per Inzaghi è uno dei titolari fissi ma il calo di rendimento lo costringe a metterlo in panchina

Ma è il centrocampo il reparto che sta maggiormente deludendo. Lo scorso anno è stato tra i migliori d’Europa e il passo indietro, al momento, è lampante. Colpisce il calo a livello di prestazioni di Mkhitaryan. Il georgiano è stato fin troppo utilizzato da Inzaghi che difficilmente rinuncia a lui.

Non segna però da un anno, dal derby d’andata della scorsa stagione, ed è stato tra i peggiori in campo in quello della scorsa settimana, colpevole anche sul goal del vantaggio del Milan, siglato da Christian Pulisic. Per questo motivo a Udine, per lui, è prevista la panchina.

Il centrocampo dell’Inter sta faticando, Inzaghi lancia le seconde linee

Dovrebbe giocare al suo posto Zielinski, mentre Davide Frattesi scalpita per dimostrare di essere decisivo non solo da subentrante. L’infortunio subito da Barella consentirà a lui la chance di partire da titolare.

Potrebbe esserci spazio, nel corso della partita anche per Asllani, che non ha convinto nell’ultimo quarto di derby, quando è subentrato per dare maggiore dinamismo alla manovra dei nerazzurri.