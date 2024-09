Marotta, il derby non era sufficiente: dramma in infermeria | Ecco l’ennesimo infortunio

Altra brutta notizia per mister Simone Inzaghi dopo la sconfitta nel derby, si ferma per infortunio uno dei giocatori chiave dei nerazzurri

La sconfitta nel derby ha riportato con i piedi per terra l’Inter, galvanizzata dall’ottimo debutto in Champions con il pari conquistato contro il Manchester City. Altro passo falso in campionato per i nerazzurri dopo essere stati bloccati dal Monza. A preoccupare è la scarsa condizione fisica di Lautaro Martinez, ancora a secco dopo sei partite ufficiali. Ha vinto la Copa America, siglando la rete decisiva, con l’Argentina e, una volta rientrato ad Appiano Gentile, è apparso lontano dalla forma ideale.

Lo stesso bomber ne è consapevole e sta facendo il possibile per tornare ad essere decisivo con i suoi goal. Il capocannoniere della scorsa stagione di A vuole continuare a incidere in fase realizzativa e, in attesa, del suo completo recupero, il peso dell’attacco è affidato al compagno di reparto Marcus Thuram.

Inzaghi deve fare i conti anche con alternative che al momento non danno garanzie. Taremi, Arnautovic e Correa sono stati buttati nella mischia dal tecnico emiliano e non ha riposto la sua fiducia con delle reti che avrebbero garantito dei punti in più.

In una stagione che sarà impegnativa e con partite ravvicinate da disputare, l’apporto di tutti i giocatori a disposizione sarà fondamentale per poter concorre ai vertici sia in Italia che in Europa, con i nerazzurri desiderosi di arrivare in fondo anche in Champions.

Un infortunio colpisce l’Inter, dovrà saltare almeno tre partite

Un altro problema da fronteggiare per Inzaghi riguarda anche gli infortuni. Arriva una pessima notizia dall’infermeria. Infortunio per Nicolò Barella che ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia destra che lo costringerà a saltare i prossimi due impegni di campionato contro l’Udinese e il Torino e il match di Champions contro la Stella Rossa.

Il rientro è previsto per il big match contro la Roma che avverrà dopo la sosta per le partite delle Nazionali, con l’Italia ancora impegnata in Nations League.

Chi giocherà al posto di Barella, Inzaghi si affida all’azzurro

Un’assenza che si farà sentire quella di Barella. Al suo posto dovrebbe essere schierato Davide Frattesi che ha l’occasione di dimostrare di sapere essere decisivo anche dal primo minuto e non solo da subentrante.

Entrato in campo nell’ultima mezz’ora del derby, non è riuscito a incidere, con il fraseggio in mezzo al campo che non è migliorato, nonostante i cambi.