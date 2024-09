Manolas, colpo dell’ultima ora per risolvere l’emergenza: contratto a gettone fino a giugno | Torna in A

Manolas potrebbe tornare in Italia, è uno degli svincolati di lusso che può rinforzare qualche rosa del campionato, si è fatto avanti un club

Giunti alla fine di settembre, la lista degli svincolati è ancora corposa e sono molti i giocatori di alto livello che sono in cerca di una nuova squadra. Potrebbero fare molto comodo per completare rose che mancano di alcuni tasselli, per sopperire ad alcuni infortuni di grave entità o per risollevare le sorti di alcune squadre che non sono partite con il piede giusto in questa stagione.

In fondo alla classifica di A sembrano necessitare di qualche rinforzo il Monza, il Cagliari e il Genoa. I brianzoli stanno dando battaglia in campo, giocandosela alla pari contro ogni avversario, come testimonia il pareggio contro l’Inter e quello raccolto a Firenze.

Nonostante questo, è in dubbio che il tasso tecnico a disposizione di Nesta sia inferiore rispetto a quello di cui ha potuto disporre Palladino nel biennio precedente. A Cagliari la panchina per Davide Nicola è già traballante, con alcune sconfitte pesanti. Il passaggio del turno in Coppa Italia può aiutare ad aumentare le motivazioni all’interno dello spogliatoio.

Il Genoa ha visto partire alcuni dei giocatori più rappresentativi della propria rosa e che si sono messi particolarmente in mostra nel contribuire alla salvezza dello scorso anno. Gilardino ha visto partire Martinez, Gudmundsson e Retegui e ora deve sopperire alle loro assenze.

Manolas può tornare in Italia e andare a lottare per la salvezza

Per farlo potrebbe essere messo sotto contratto Kostas Manolas che è stato tra i difensori centrali più talentuosi dello scorso decennio con alcune stagioni di livello tra le fila della Roma. Adesso a 33 anni vuole dimostrare di meritare ancora un palcoscenico importante come quello della A.

I liguri devono fare qualcosa anche sulla trequarti, dato l’infortunio che ha subito l’ucraino Ruslan Malinovskyi. Tra i papabili acquisti c’è Castillejo. Lo spagnolo si sarebbe addirittura proposto in prima persona ai rosso-blu e la dirigenza sta valutando il da farsi.

Cosa manca al Genoa, Gilardino chiede rinforzi

Da sottolineare è anche la mancanza di continuità di Junior Messias, alle prese con un nuovo stop. In fase offensiva, quindi, il Genoa è in grave difficoltà.

Manolas è comunque il profilo ideale per puntellare la difesa. Tra le sue qualità c’è anche una certa propensione al goal dato che è molto bravo nel colpo di testa.