Calhanoglu, il compagno di sempre arriva in Italia da svincolato: pronta la numero 99 | Grande operazione

Il centrocampista nerazzurro potrebbe presto essere raggiunto in Serie A da un caro amico che è ancora svincolato.

Il derby spesso è stata la sua partita anche se non sempre per quello che è riuscito a far vedere sul terreno di gioco e con la palla tra i piedi. Le stracittadine di Hakan Calhanoglu, infatti, non sono mai state banali, soprattutto da quando è passato dal Milan all’Inter scatenando la rabbia di tutti i tifosi del Milan.

Dall’orecchio mostrato dopo un gol segnato su rigore nel novembre 2021, infatti, si è passati agli insulti dei tifosi rossoneri, ma soprattutto a quelli di alcuni calciatori milanisti dopo la vittoria dello Scudetto nel maggio 2022. Successivamente, Calhanoglu ha sempre risposto sul campo e senza provocazioni, ma prima dell’ultimo derby, poi perso dalla sua Inter, è caduta di nuovo nell’errore.

Il centrocampista turco, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui sfotteva tutti i milanisti, presentando il derby con le due stelle interiste a fronte dell’unica milanista. I tifosi del Milan non l’hanno presa benissimo ed hanno replicato sia prima che dopo il match.

La vittoria del Milan, ovviamente, ha aumentato i decibel degli sfottò e Calhanoglu si è ritrovato, nuovamente, ad essere insultato e deriso. Il turco, inoltre, ha sicuramente offerto una delle prestazioni meno incoraggianti, in un derby, da quando veste la maglia nerazzurra.

Inter, Calhanoglu è insostituibile

Per molti, però, la colpa è dell’allenatore Simone Inzaghi che ha deciso di sostituirlo con Asslani, intorno all’ora di gioco. Scelta questa che è stata presa sia a causa della prestazione poco convincente fino a quel momento, sia per un cartellino giallo che gravava sulla testa del regista nerazzurro. Senza Hakan, però, la manovra interista è decisamente peggiorata.

Anche per mancanze di alternative all’altezza, con Asslani che continua a non mostrare reali segnali di crescita, Calhanoglu, molto probabilmente, può essere considerato uno dei pochi insostituibili in casa Inter e Simone Inzaghi dovrà trovare la soluzione giusta a questo dilemma. Il turco è troppo importante nell’economia del gioco dell’Inter e sembra non poter saltare le partite importanti, nemmeno per 1′.

Serie A, il Genoa vicino allo svincolato Yazici

Nel frattempo, però, un suo connazionale, nonché grande amico, potrebbe sbarcare in Serie A dopo essere rimasto svincolato dal 30 giugno scorso. Yusuf Yazici, infatti, ha terminato la sua esperienza pluriennale al Lille ed ora è ancora alla ricerca di una squadra.

Il 27enne turco è un centrocampista con spiccate caratteristiche offensive e sembrerebbe ad un passo dal firmare con il Genoa. I rossoblù hanno perso per gran parte della stagione Malinovski e continuano a fare i conti con gli acciacchi muscolari di Messias. Due infortuni nello stesso ruolo, proprio quello stesso ruolo che Yazici potrebbe andare a ricoprire se dovesse arrivare in Italia.