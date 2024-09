Thiago Motta incantato, sarà lui a prendere il posto di Vlahovic | Pescato un ragazzino dalla Next Gen

Il tecnico bianconero continua a puntare sui giovani e mostra di avere il solito coraggio nelle scelte di campo.

Uno degli argomenti di stretta attualità, almeno per quanto riguarda la cronaca calcistica nostrana, è sicuramente quello che vede la nuova Juventus di Thiago Motta al centro delle attenzioni. I bianconeri, fin qui, nelle prime sei partite stagionali, non hanno conosciuto mezze misure: tre vittorie con tre reti fatte e tre pareggi per 0-0.

C’è un solo leitmotiv in queste gare: la difesa e l’impermeabilità della fase difensiva. Insomma, cambia l’allenatore, ma non cambiano le priorità. Prima di tutto non prenderle. I bianconeri hanno subito un solo gol in stagione fin qui, quello nei minuti finali ed ininfluente contro il PSV, concedendo anche pochissime occasioni da rete.

Negli ultimi tre match di campionato, però, contro Roma, Empoli e Napoli, seppur contro squadre radicalmente diverse, una con l’altra, sono zero le reti segnate, ma soprattutto pochissime le occasioni avute nell’area avversaria. Dati che creano un po’ di apprensione tra i tifosi della Juve, soprattutto in quelli che hanno sperato nell’esonero di Max Allegri.

Certo, è ancora presto per giudicare il lavoro di Thiago Motta, ma soprattutto è presto per vederne i risultati. La squadra, anzi, in generale la rosa, è stata pressoché rivoluzionata e l’ex allenatore del Bologna dovrà lavorare duro per trovare le giuste soluzioni tattiche e la chiave per rendere la sua Juve bella ed anche pericolosa davanti.

Juve, scoppia la grana Vlahovic

Una delle più grandi incognite della nuova Juventus, inoltre, è rappresentata da Dusan Vlahovic, calciatore più pagato dell’intera rosa bianconera, ma in generale dell’intera Serie A. Il serbo ha segnato in uno solo dei sei match stagionali e spesso ha offerto prestazioni insufficienti.

Continua ad essere poco costruttivo e poco utile alla squadra e non sembra essere il tipo di attaccante di cui Thiago Motta ha bisogno per sviluppare al meglio il proprio gioco. Nel match contro il Napoli è stato addirittura sostituito, a fine primo tempo, con Weah, che punta non è ed è stato impiegato da falso nueve.

Thiago Motta, occhi sul giovane Vacca

Insomma, la grana Vlahovic è ben lontana dall’essere risolta ed i prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro del serbo. Con Milik ai box per infortunio e senza altre punte vere ed autentiche a disposizione, Thiago Motta dovrà affidarsi ai vari Nico Gonzales, Yildiz e, appunto, Weah, che potrebbero all’occorrenza giocare davanti, o promuovere qualche giovane.

Così come fatto con Mbangula e Savona, che non avevano ancora esordito in pianta stabile in prima squadra, quindi, l’ex tecnico del Bologna potrebbe affidarsi a qualche altro giovane per trovare un’alternativa a Vlahovic. Uno dei papabili è Alessio Vacca, classe 2005 che milita nella Primavera di Magnanelli, che ha già collezionato due gol e due assist in questo inizio di stagione. Per lui si prospetta presto l’esordio in Next Gen, ma presto potrebbe arrivare anche la convocazione di Motta.