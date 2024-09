Silurato a tempo indeterminato | Simone Inzaghi ha deciso: viene messo in panchina punitiva

L’Inter è in difficoltà, tanti giocatori chiave della rosa non stanno rendendo al massimo delle loro potenzialità, Inzaghi mette in panchina uno di loro

La sconfitta nel derby brucia ancora in casa Inter ma è tempo di guardare oltre e cercare di rimediare subito. Un punto in due partite sono un bottino decisamente magro per i campioni d’Italia in carica e il calendario serrato costringe Inzaghi a fare delle valutazioni e ricorrere a un turnover ragionato che consenta di onorare tutti gli impegni. E così, stavolta, la Champions League potrebbe vedere l’utilizzo di alcune seconde linee, mentre in A i titolari dovranno garantire il ritorno alla vittoria.

Ma la sfida non è delle più semplici. I nerazzurri sono impegnati a Udine contro i friulani che sono tra le sorprese di questo inizio di stagione. Un avversario tosto, spinto dal caloroso tifo della Dacia Arena, e che sarà complicato battere.

Diversi giocatori imprescindibili nello scacchiere tattico del mister non stanno rendendo al massimo delle loro potenzialità e questo sta incidendo in modo negativo sul rendimento complessivo della squadra.

Uno di questi è capitan Lautaro Martinez, ancora a secco dopo sei partite. Il capocannoniere dello scorso campionato è in ritardo di condizione e sta facendo il possibile per tornare agli alti livelli a cui ha abituato i suoi tifosi.

Inzaghi ha deciso, il top player sta deludendo ed è spedito in panchina

Un altro che sta giocando al di sotto delle aspettative è Benjamin Pavard, autore di qualche ingenuità di troppo in fase difensiva. Il francese potrebbe partire dalla panchina a Udine, con Yann Bisseck, che ha stupito a Manchester, pronto per prendere il suo posto in campo.

Le gerarchie non sono più così rigide e il giovane talento tedesco sembra trovarsi in un momento di forma che Inzaghi vuole sfruttare. Il ballottaggio potrebbe durare fino a pochi minuti dal fischio d’inizio e chissà se per Bisseck non potrebbe esserci più spesso la promozione a titolare.

Bisseck insidia Pavard, può soffiare il posto da titolare al francese

Il gigante nerazzurro è cresciuto anche a livello di personalità. A Genova ha commesso un errore che è costato il pareggio dei padroni di casa all’ultimo minuto, ma non si è lasciato intimorire e sta facendo ricredere gli scettici.

Ha tutte le carte in regola per insidiare la titolarità del più blasonato Pavard e non è un segreto che Inzaghi possa dare lui questa chance.