Mi dispiace, da oggi se hai una certa età non puoi giocare | Giuntoli ha inserito una nuova regola

Continua l’epurazione in casa Juventus dopo quella massiccia fatta in estate dal dirigente ex Napoli e dal nuovo allenatore.

Dopo la movimentata estate e i tanti cambiamenti fatti all’interno della rosa, le grandi manovre in casa Juventus non sembrano ancora essere terminate. Non sono bastati i tantissimi e costosissimi acquisti e nemmeno le tante cessioni per fare felice Thiago Motta che vorrebbe ancora qualche movimento.

Sarà compito di Cristiano Giuntoli accontentarlo, sempre cercando di dare un’occhiata ai conti, al bilancio ed al monte ingaggi. La Juventus, infatti, continua ad avere una situazione economico-finanziaria non floridissima ed anche nell’ultimo esercizio finanziario è stata registrata una perdita monstre.

Anche per questo motivo, quindi, per poter acquistare, la Juve deve cercare prima di tutto di vendere e per poter tesserare un calciatore dall’ingaggio pesante, bisognerà liberane un altro. Ed è quello che è stato fatto in estate, dando molta importanza a quei calciatori che alla fine sono rimasti.

Arthur a parte, infatti, sono stati ceduti tutti i calciatori che non facevano parte del progetto e sono rimasti quelli che Thiago Motta, insieme con la società, ha fortemente voluto. Tra questi c’è sicuramente anche Weston McKennie che è stato reintegrato dopo che in un primo momento sembrava essere ai margini del piano tattico dell’allenatore.

Juve, Danilo sempre più ai margini

In queste ultime settimane, però, si sta creando un vero e proprio caso attorno alla Juventus. Parliamo di quello relativo al brasiliano Danilo che si aspettava sicuramente un altro tipo di trattamento dal nuovo allenatore. Dopo essere stato leader e capitano della Juve di Allegri, infatti, l’ex City, nonostante continua ad essere convocato dal ct. brasiliano, non è mai stato preso in considerazione come titolare da Motta.

In stagione, infatti, fin qui, ha totalizzato soltanto 38′ in due spezzoni di partita sulle sei gare ufficiali in cui è stata impiegata la Juventus. Decisamente pochi per uno che ha perso, contemporaneamente, fascia da capitano e posto fisso tra i titolari.

Juve, Danilo verso la cessione a gennaio

Thiago Motta continua a non vederlo e, in difesa, sembra ormai avere i suoi titolari fissi che sono Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. Anche Savona e Cabal hanno giocato più del brasiliano e sembrano essergli avanti nelle gerarchie.

Per arrivare al rinnovo automatico del contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, il brasiliano deve giocare il 50% del totale delle partite stagionali della squadra e, se non cambia qualcosa nelle prossime settimane, questo scenario appare impossibile. Il 33enne ex City, quindi, starebbe considerando l’ipotesi di dire addio alla Juventus già a gennaio, idea che piace anche alla società che, in questo modo, non lo perderebbe a zero in estate.