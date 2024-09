Juric, mazzata in eredità da De Rossi: neanche lui è a disposizione | Il caso Zalewski non bastava

Nonostante la vittoria contro il Torino, la Roma continua ad avere delle grane da risolvere. Un giocatore è costretto a dare forfait.

Gli ultimi giorni in casa Roma sono stati molto movimentati, sotto tutti i punti di vista. L’esonero di De Rossi, le dimissioni dell’amministratrice delegata, le contestazioni dei tifosi che hanno bloccato le auto di alcuni calciatori a Trigoria ed espresso tutta la propria rabbia.

In questo clima si è dovuto affacciare al mondo giallorosso anche il nuovo allenatore, Ivan Juric, che è stato chiamato al posto di Daniele De Rossi. L’ex allenatore del Torino è stato contestato addirittura prima del suo arrivo, ma ovviamente paga una gestione societaria alquanto discutibile della questione tecnico ed il trattamento all’ex Capitano e bandiera romanista.

Domenica sera, poi, la partita contro l’Udinese, nonostante la netta vittoria per 3-0, ha visto le tante critiche, la curva Sud che è entrata al 30′ del primo tempo allo stadio, i fischi per Pellegrini, Cristante e Mancini, i cori a favore di De Rossi e la contestazioni contro la società.

Insomma, un clima bello caldo che ora calciatori, nuovo allenatore e società dovranno cercare di smorzare per favorire una rinascita di una squadra che da troppe stagioni vive in un’altalena pazzesca di emozioni e non riesce mai a trovare una certa stabilità.

Roma, Zalewski vicino al reintegro in rosa

Nelle settimane scorse, inoltre, si era anche creata la grana Nicola Zalewski, con l’esterno polacco che aveva rifiutato il rinnovo di contratto e la cessione al Galatasaray ed era stato messo fuori rosa. Scelte che non sono piaciute alla società che lo ha messo fuori rosa.

Nella giornata di mercoledì, però, il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo e, anche se probabilmente non è arrivato il momento di una convocazione, appare ormai prossimo il suo reintegro definitivo in rosa. Zalewski potrebbe rappresentare un’alternativa importante sulle corsie laterali per Ivan Juric.

Roma, Pellegrini ai box per un problema al ginocchio

Il tecnico croato, invece, dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il Capitano giallorosso, finito nell’occhio del ciclone dopo l’esonero di De Rossi, contestato e fischiato dai tifosi, dovrà saltare per infortunio il match di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Un problema al ginocchio accusato contro l’Udinese che lo costringerà ai box.

Pellegrini, però, dovrebbe già rientrare dalla prossima sfida di campionato contro il Venezia e, pian piano, cercare di recuperare, a suon di prestazioni ed impegno, la fiducia dei tifosi che ormai sembra definitivamente persa.