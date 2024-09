Il comunicato è da brividi: rottura del crociato | L’unico felice è Giuntoli: un problema in meno per lui

La rottura del crociato lo costringerà a stare a lungo fuori dal campo, la notizia è una dura mazzata per il club, l’unico non dispiaciuto è Giuntoli

La Juventus è partita con il piede giusto in Champions League con una bella vittoria all’Allianz contro gli olandesi del Psv. A differenza del campionato, l’attacco ha fornito risposte incoraggianti, con le prime reti stagionali di Nico Gonzalez, di Yildiz e di McKennie. L’unico rammarico è quello di aver subito il primo goal per Di Gregorio con la nuova maglia, a differenza della A dove è ancora imbattuto dopo cinque giornate.

Il prossimo impegno è previsto il 2 ottobre sul difficile campo del Lipsia, club di Bundesliga che ha un organico competitivo, in grado di mettere in difficoltà anche le due corazzate tedesche del Bayern Monaco e del Bayer Leverkusen.

Una sfida non sottovalutare e un risultato positivo darebbe un ulteriore segnale di fiducia per andare avanti nella massima competizione europea, con otto gare da affrontare per accedere alla fase successiva prevista per la primavera.

Thiago Motta ha come priorità quella di cercare di tornare a vincere in Italia ma non vuole porsi limiti in campo internazionale, certo di avere a disposizione una rosa in grado di fare bene su più fronti, con alternative valide in ogni reparto.

Un brutto infortunio coinvolge la Juventus ma nello spogliatoio si festeggia

Una delle prossime avversarie sarà il Manchester City, bloccato sul pari all’esordio dall’Inter. Il club inglese dovrà fare a meno di uno dei propri giocatori più talentuosi. Il regista spagnolo Pedri ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro durante il primo tempo del match di Premier League contro l’Arsenal.

Ancora in fase di valutazione i tempi di recupero ma si tratterà di un lungo stop che peserà non poco sull’equilibrio della mediana di Pep Guardiola, nonostante abbia a disposizione una rosa di campioni anche in mezzo al campo.

La Juventus vuole essere tra le sorprese di questa Champions

La Juventus ha un problema in meno da affrontare in vista della sfida più complicate della prima fase di Champions. Fare risultato contro gli uomini di Guardiola darebbe un forte segnale di competitività ai bianconeri.

Ma prima di quel giorno, c’è da pensare di inanellare un filotto di risultati positivi per blindare la qualificazione in anticipo, senza passare dagli spareggi.