Gioca peggio di Allegri? Allora fa al caso nostro | Clamorosa decisione del top club: preso il discepolo dell’ex Juve

Il top club ha clamorosamente deciso a chi affidare la sua panchina. Preso il discepolo di Max Allegri. Già al lavoro con ottimi risultati.

Mentre la sua ex squadra, la Juventus, continua a lavorare sui campi della Continassa per trovare la giusta quadra agli ordini del suo nuovo allenatore, Thiago Motta, Massimiliano Allegri continua a godersi il suo periodo di lontananza forzata dai terreni di gioco in attesa di una chiamta dopo l’addio alla Vecchia Signora delle scorse settimane.

Un addio, quello alla società piemontese, concretizzatosi dopo mesi di mugugni e incomprensioni con la dirigenza nei giorni successivi alla vittoria della Coppa Italia conquistata a Roma lo scorso 15 maggio ai danni dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

In seguito alla conquista del trofeo, il quinto per lui in carriera (tutti conquistati alla guida dei bianconeri), il tecnico livornese, anche alla luce del brutto comportamento tenuto durante i festeggiamenti per il trionfo, è stato infatti esonerato immediatamente dal club del presidente Ferrero.

Un esonero, che inizialmente sembrava potesse portare a questioni da risolvere in tribunale, il quale, per fortuna, è stato accettato dal classe ’67 nella data di lunedì 3 giugno, giorno in cui le parti, di comune intesa, hanno trovato un accordo risolvendo il contratto del tecnico la cui scadenza, ricordiamo, era fissata al 30 giugno 2025.

Allegri nel mirino del Manchester United: l’ex Juve può prendere il posto di ten Hag

Fermato ad Old Trafford sull’1-1 nella prima giornata della fase campionato di Europa League dagli olandesi del Twente e undicesimo in Premier League con appena sette punti, a meno sei dai rivali del City, primi in classifica con 13 punti, il Manchester United della famiglia Glazer avrebbe iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un allenatore di livello che possa eventualmente prendere il posto del sempre più traballante, Erik ten Hag.

Un allenatore di livello, che risollevi le sorti di una squadra ormai non più temibile come un tempo, che accetti di sedersi senza remore sulla panchina di uno dei club più importanti d’Inghilterra, d’Europa e del Mondo. Un allenatore, magari Massimiliano Allegri, che, stando a quanto raccontato nei giorni scorsi da Calciomercato.it, potrebbe sbarcare nel massimo campionato inglese qualora la situazione dell’attaule guida dei Red Devils dovessere precipitare ancora di più.

In Spagna elogiano il Barcellona di Flick: l’arte di vincere giocando male

“L’arte di vincere senza giocare bene” così, tradotto in italiano, ha titolato il quotidiano spagnolo Sport all’indomani della vittoria per 1-0 conquistata dal Barcellona di Hans Flick nel posticipo della settima giornata di Liga contro il Getafe di Patri Moreno, per l’occasione in panchina al posto dello squalificato, José Bordalas.

Una vittoria, la settima su sette partite di campionato per i blaugrana, arrivata per la quarta volta fin qui con un “allegriano corto muso” (vale a dire con un solo gol di scarto e un gioco non spettacolare) che ora come ora basta e avanza a Lewandowski e compagni per portare a casa il risultato e continuare la propria corsa in cima alla classifica. Flick, per certi versi, ha copiato Allegri potremmo dire, anche se, in realtà, stiamo parlando semplicemente della principale regola del gioco del calcio: l’importante è segnare un gol più dei avversari per vincere le partite e quindi i campionati, il resto sono solo chiacchiere che lasciano il tempo che trovano.