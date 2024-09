Eletto ‘peggior allenatore della storia del Milan’ | Ora può tornare in Serie A: firma in zona salvezza

L’ex allenatore dei rossoneri, che non lo ricordano con troppa gioia, può tornare ad allenare nella massima serie italiana.

La storia recente del Milan ha visto diversi allenatori alternarsi sulla panchina della squadra sette volte Campione d’Europa, ma pochi di loro sono rimasti per più di due anni a causa di risultati non all’altezza della storia del Diavolo.

Questo, però, è avvenuto dopo aver vissuto oltre vent’anni di grandi successi in Italia ed in Europa ed in cui si sono alternati essenzialmente soltanto tre grandissimi allenatori sulla panchina rossonera, come Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carletto Ancelotti, con la parentesi vincente di Alberto Zaccheroni e quelle meno fortunate di Fatih Terim e Oscar Washington Tabarez.

Nel post Ancelotti, poi, sono stati soltanto due gli allenatori capaci di vincere lo scudetto, o comunque trofei importanti e che sono rimasti sulla panchina rossonera per almeno tre stagioni o anche qualcosa in più. Si tratta di Massimiliano Allegri, che ha allenato il Milan da luglio 2010 a gennaio 2014, e Stefano Pioli che lo ha fatto da ottobre 2019 a maggio 2024.

Prima e dopo di loro, infatti, hanno pressoché fallito tutti. Da Leonardo a Seedorf, da Pippo Inzaghi a Brocchi, da Sinisa Mihajlovic a Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso, fino ad arrivare a Marco Giampaolo. Bisognerà aspettare, invece, per giudicare Paulo Fonseca che dopo la vittoria nel derby si è riguadagnato un po’ di fiducia.

Milan, Giampaolo torna a parlare della sua esperienza in rossonero

Per molti tifosi rossoneri, critici e addetti ai lavori, non c’è alcun dubbio su chi sia stato il peggiore tra gli allenatori che sono comunque durati poco a Milanello, spesso nemmeno una stagione intera. Si tratta di Marco Giampaolo che nell’ottobre 2019 fu esonerato dopo appena sette partite di campionato, condite da tre vittorie e quattro sconfitte.

Un ritmo da zone medio-basse della classifica, ma che comunque, secondo l’ex allenatore rossonero, non era sufficiente per giustificare il suo esonero. Recentemente, infatti, Giampaolo è tornato a parlare della sua esperienza al Milan ed ha espresso tutto il suo rammarico per il poco tempo che gli è stato dato per portare avanti il progetto che aveva in mente.

Serie A, ipotesi Cagliari per Giampaolo

Dopo l’esperienza in rossonero, Marco Giampaolo ha avuto altre due possibilità in Serie A. Con il Torino, nella stagione 2020-2021, in cui fu esonerato a gennaio dopo 18 partite e la squadra al terzultimo posto e con la Sampdoria, in cui fu chiamato a gennaio 2022, salvò la squadra e poi fu esonerato dopo le otto prime disastrose partite dell’annata successiva.

Ora, per Giampaolo, potrebbe arrivare un’altra occasione nella nostra massima serie. Il Cagliari, squadra da lui già allenata per 41 partite in Serie tra il 2006 ed il 2007, starebbe pensando all’esonero di Davide Nicola e avrebbe intenzione di affidare all’ex allenatore del Milan le chiavi della panchina.