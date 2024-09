Daniele ha preso un abbaglio | Bocciato l’uomo di De Rossi: per lui è già finita dopo due partite

L’uomo fortemente voluto da De Rossi è stato bocciato da Juric. Dopo solo due partite, il tecnico croato lo ha già fatto fuori. È finita.

Con l’esonero di De Rossi non ancora digerito da buona parte della tifoseria, la Roma, passata nel frattempo nelle mani di Ivan Juric, si gode qualche ora di riposo dopo la prima sfida della fase campionato di Europa League, pareggiata giovedì sera per 1-1 contro l’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde.

Sfida, quella disputata all’Olimpico contro la formazione basca, che i giallorossi avrebbero ovviamente voluto vincere per dare seguito all’ottimo successo di domenica scorsa conquistato in casa contro l’Udinese di Kosta Runjaic in occasione della quinta giornata di campionato in Serie A.

Affermazione, quella ottenuta sul gruppo friulano lo scorso fine settimana, che la Lupa proverà di conseguenza a replicare domenica pomeriggio ospitando alle 15.00, sempre tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, il neopromosso Venezia del grande ex, Eusebio Di Francesco.

Squadra, quella lagunara, che giungerà nella capitale con il chiaro intento di rendere la vita difficile a Dybala e compagni e tentare di portare a casa, perché no, altri tre punti dopo la vittoria interna, la prima in stagione, ottenuta sabato scorso contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Roma, Soulé non pervenuto contro l’Athletic Bilbao: da titolare con De Rossi a riserva con Juric

Voluto fortemente da Daniele De Rossi che, esclusa la partita pre-esonero contro il Genoa, lo aveva schierato titolare nelle precedenti gare contro Juventus, Empoli e Cagliari, Matias Soulé sembra non aver purtroppo convinto, almeno per ora, il neo tecnico giallorosso, Ivan Juric.

Mandato in campo per soli sette minuti nella sfida vinta domenica scorsa contro l’Udinese e solo nel secondo tempo di quella pareggiata 1-1 in Europa League contro l’Athletic Bilbao, l’argentino, specialmente contro i baschi, è apparso particolarmente spento e svogliato. Un segnale certamente non positivo da trasmettere al tecnico croato che, com’è ben noto, mal tollera chi non dà l’anima in campo. Chiedere a Radonjic per conferma.

Roma, bocciato Abdulhamid: “Non può giocare in Serie A“

Ingaggiato a titolo definitivo dall’Al-Hilal lo scorso 27 agosto per due e milioni e mezzo di euro, Saud Abdulhamid non ha particolarmente convinto tifosi e addetti ai lavori della Roma dopo la prima presenza in maglia giallorossa in occasione della prima giornata della fase campionato di Europa League contro gli spagnoli dell’Athletic Bilbao.

Mandato in campo al 26′ del secondo tempo da Ivan Juric al posto dell’infortunato Celik, il terzino arabo agli occhi di molti è infatti sembrato tatticamente e tecnicamente fuori dagli schemi al punto da portare Alessio Manieri, su Instagram conosciuto con il nickname DajeAle, a dichiarare come il campionato italiano sia troppo competitivo per un giocatore come lui provienente dal ricchissimo ma modesto campionato saudita. Probabilmente giudicare un giocatore dopo una sola partita giocata è certamente sbagliato, ma quanto messo in mostra da Abdulhamid contro l’Athletic Bilbao non trasmette, almeno per ora, sensazioni positive per il futuro. Vedremo, a ogni modo, cosa dirà il tempo.