Sei fuori dal progetto | Giuntoli, c’è la prima epurazione definitiva: lui è uno svincolato che cammina

L’amministratore delegato, dopo tutti i tagli fatti in estate, continua un’operazione di snellimento della rosa e del monte ingaggi.

Il progetto Thiago Motta ha ancora un grosso cartello con la scritta “Work in Progress” all’entrata di Vinovo, ma sicuramente l’ex allenatore del Bologna avrà tempo per unire tutti i puntini e cercare di far diventare questa Juventus una squadra sempre più a sua immagine e somiglianza.

Fin qui, soprattutto per quanto riguarda una fase difensiva pressoché perfetta e, al contrario, una sterilità ripetuta, sia in zona gol che per le occasioni da rete create, l’attuale Juventus appare molto simile a quella delle scorse stagioni, anche se chiaramente è cambiato il modo di giocare e di scendere in campo.

Quello che invece è sicuramente cambiato, anzi, per molti versi è stato rivoluzionato, è senza ombra di dubbio l’organico bianconero. In estate, infatti, soprattutto per volere di Cristiano Giuntoli e dello stesso allenatore, Thiago Motta, il club bianconero ha messo alla porta diversi calciatori. Alcuni di loro, tra le altre cose, erano ritenuti fondamentali dal precedente tecnico, Max Allegri.

E, così, sono stati ceduti, mandati a giocare in prestito, o addirittura messi fuori rosa, calciatori come Szczesny, De Sciglio, Rugani, Tiago Djalò, Arthur, Nicolussi Caviglia, Kostic e Chiesa, con Giuntoli che è stato molto bravo a trovare la soluzione giusta per ognuno di loro, Arthur a parte.

Juve, Danilo sempre più ai margini del progetto

Altri calciatori, invece, sono rimasti all’interno della rosa bianconera, ma non sembrano riscuotere l’entusiasmo e la fiducia del tecnico ex Bologna. Parliamo soprattutto di Danilo che era stato designato a tutti gli effetti come il nuovo capitano della Juventus.

Leader e uomo dalla maggiore esperienza e carisma all’intero dello spogliatoio, il nazionale brasiliano non sta trovando spazio in questa stagione e Thiago Motta gli preferisce puntualmente tutti gli altri difensori in rosa. Da Kalulu a Cabal, fino ad arrivare al giovane Savona.

Mercato, possibile cessione di Danilo già a gennaio

Danilo, fin qui, non è mai partito titolare e, in sei partite ufficiali stagionali, ha collezionato soltanto 5′ in Serie A e 33′ in Champions League. Troppo poco per uno che veniva considerato il leader dello spogliatoio e capitano designato. Fino a questo momento Thiago Motta non lo vede e sembra assai difficile che il brasiliano possa raggiungere il 50% delle presenze per ricevere il rinnovo automatico di un contratto che scade a giugno 2025.

A questo punto, quindi, se le cose non dovessero cambiare nelle prossime settimane, o anche mesi, l’ipotesi più probabile sarebbe quella che vedrebbe la cessione di Danilo già a gennaio, con la Juventus che potrebbe guadagnare qualche milioncino, invece di perdere il calciatore a parametro zero a gennaio.