Ribaltone totale in classifica: il Milan passa in testa | La decisione è un fulmine a ciel sereno

Dagli ultimi posti alla vetta della classifica, il Milan capovolge la propria stagione nel giro di una settimana, la soddisfazione di Fonseca

Prima del derby di settimana scorsa, la panchina di Paulo Fonseca era traballante. L’esonero sarebbe stato molto probabile nel caso di sconfitta. Invece il tecnico portoghese è riuscito a sorprendere i cugini nerazzurri, con delle mosse che si sono rivelate azzeccate.

Matteo Gabbia al posto di Pavlovic al centro della difesa è stata vista come una scelta azzardata e invece proprio il centrale azzurro ha deciso il match con un perentorio colpo di testa a pochi minuti dalla fine.

Leao e Pulisic sono stati indietreggiati all’altezza dei mediani, per garantire un maggiore equilibrio tra i reparti e contenere gli esterni dell’Inter, in grado di spingere con pericolosità, supportando così la fase di copertura dei terzini.

Per cercare di tenere la palla in avanti e di tenere in apprensione la difesa avversaria, Fonseca ha schierato insieme dal primo minuto i due attaccanti arrivati a Milano dopo il mercato estivo. Alvaro Morata ha fatto coppia con Tammy Abraham ed entrambi hanno fornito un’ottima prestazione.

Il Milan è il miglior attacco del campionato dopo cinque giornate

E dopo cinque giornate il Milan è in testa alla classifica delle reti segnate. 11 i goal messi a referto dai rossoneri e con ben nove marcatori diversi. Una notizia arrivata dopo il termine della gara dell’Atalanta che è stata sconfitta nel derby lombardo dal Como di Fabregas.

Numeri che testimoniano la bontà del gioco di Fonseca che, per continuare a macinare punti, deve registrare la linea difensiva, colpevole di avere mostrato delle gravi lacune che avevano inficiato sui risultati delle prime tre partite, con due pareggi e una sconfitta.

Il Milan ha tanti giocatori capaci di segnare, è questa la vera forza della squadra

Fonseca può contare su un reparto offensivo di alto livello, con molti giocatori che hanno la possibilità di raggiungere la doppia cifra. Manca un vero bomber ma le diverse opzioni possono rappresentare un valore aggiunto e non una debolezza.

Anche le alternative sono in grado di garantire reti e pericolosità sotto porta e questo è un grande merito della dirigenza, in una stagione dal calendario fitto che costringerà il mister Paulo Fonseca a ricorrere a un obbligato turnover in più frangenti.