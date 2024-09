Per Inzaghi era un bidone, ora domina in campo | Abbaglio Inter: hanno ceduto gratis un fuoriclasse

Inzaghi non lo vedeva neanche col binocolo, in realtà è un fenomeno che ora domina in campo con la nuova maglia. L’Inter lo ha perso a zero.

Scivolata in sesta posizione con otto punti, a meno tre dal primo posto del Torino, a causa della sconfitta rimediata nel derby di domenica sera contro il Milan di Paulo Fonseca, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata al lavoro sui campi di Appiano Gentile per prepararsi in vista dell’appuntamento esterno di sabato pomeriggio contro l’Udinese di Kosta Runjaic.

Appuntamento, quello contro la formazione friulana valevole per la sesta giornata di campionato, al quale i nerazzurri arrivano con l’ovvio intento di portare a casa i tre punti, necessari per agguantare, seppur solo momentaneamente, il primo posto del poc’anzi menzionato Torino e arrivare con l’umore giusto al match di Champions League contro la Stella Rossa in programma martedì a San Siro alle 21.00.

Dopo il pareggio esterno contro il Manchester City di Pep Guardiola nella prima giornata della fase campionato, i meneghini saranno infatti chiamati a una prova superlativa contro la formazione serba che, reduce dalla sconfitta interna contro il Benfica, non è certamente ostacolo insormontabile.

Ottenere l’intera posta in palio contro un avversario, sulla carta più debole, è chiaramente l’obiettivo di Lautaro e compagni i quali, protagonisti di un rendimento indubbiamente altalenante nelle prime giornate di campionato, sono pronti a riattaccare la spina e a macinare risultati tanto in Serie A quanto in Champions League.

Inter, dopo il pareggio con il City ecco la Stella Rossa: nerazzurri a caccia dei primi tre punti in Champions League

Sebbene l’appuntamento di sabato pomeriggio contro l’Udinese di Kosta Runjaic metta in palio punti importantissimi per la zona alta della classifca in Serie A, per l’Inter di Simone Inzaghi è tempo di pensare anche all’imminente match interno di Champions League in programma martedì alle 21.00 contro la Stella Rossa.

Match, questo contro la formazione serba, al quale i nerazzurri giungono dopo il sofferto pareggio per 0-0 conquistato lo scorso 18 settembre all’Etihad Stadium di Manchester contro il City di Pep Guardiola. Sfida, questa, dalla quale i meneghini, dopo una prova sicuramente lodevole, sono usciti con un punto preziosissimo ottenuto contro una delle formazioni candidate alla vittoria finale.

Klaassen, inizio magnifico con l’Ajax: l’ex Inter subito in gol alla sua terza esperienza con la maglia dei Lancieri

Salutata l’Inter dopo la fine del contratto annuale firmato l’1 settembre 2023, Davy Klaassen ha fatto ritorno all’Ajax, che aveva lasciato proprio la scorsa estate per legarsi ai nerazzurri. Un ritorno ad Amsterdam, quello del centrocampista classe ’93, che ha sancito l’inizio della sua terza esperienza con la maglia dei Lancieri.

Terza esperienza, dopo quelle degli anni 2011-2017 e 2020-2023, iniziata, tra le altre cose, in maniera decisamente positiva con un gol alla seconda presenza ufficiale rifilato al Go Ahead Eagles nella gara pareggiata in trasferta lo scorso 21 settembre. Un impatto sicuramente buono, quello del 31enne nato a Hilversum, il quale è pronto a prendersi la sua rivincita dopo l’anonima esperienza all’Inter della quale ha vestito la maglia in appena 18 occasioni.