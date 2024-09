Lotito avvisato sul primo telefonino: si è fatto male anche lui | Lo aveva preso con 0 infortuni in carriera

Tutto era pronto per il suo esordio con la maglia della Lazio e invece sarà costretto a rimandare a causa di una contusione, il rammarico di Lotito

La nuova Lazio di Marco Baroni è ancora in fase di assestamento. Una fase offensiva già in forma fa da contraltare a una linea difensiva da registrare. Questo stupisce dato che i principali cambiamenti nell’organico dei biancocelesti sono avvenuti dalla trequarti in su ma i nuovi arrivati si sono subito messi in mostra, fornendo ottime prestazioni, da Boulaye Dia a Noslin.

Qualche disattenzione di troppo rischia di inficiare sul rendimento della squadra e sulla mole di gioco che è di rilievo. Baroni ha già preso le redini dello spogliatoio e i tifosi sono piacevolmente colpiti dall’atteggiamento in campo dei capitolini, aggressivi e pericolosi in attacco.

La dirigenza si era accorto del bisogno di sistemare il reparto arretrato nei match di agosto e ha provato a mettere una pezza negli ultimi giorni di mercato.

Il patron Claudio Lotito era convinto di aver messo sotto contratto il giocatore ideale per rendere la retroguardia più solida, capace di evitare di prendere almeno un goal a partita.

Lotito ha investito su di lui, si aspettava il suo debutto a Firenze e invece è fermo ai box

La speranza era affidata nel talento di Samuel Gigot. Tutto era pronto per il suo debutto al Franchi contro la Fiorentina e invece il francese, proveniente dal Marsiglia, si è fermato e dovrà rimandare la sua prima partita con la nuova maglia.

Gigot ha riportato una contusione della spalla sinistra a seguito di un trauma riportato in allenamento. Ancora non sono chiari i tempi di recupero, con lo staff medico che sta monitorando le sue condizioni per capire l’entità dell’infortunio.

Il punto sulla difesa dalla Lazio, tra i nuovi arrivi e le vecchie certezze

Gigot non è l’unico volto nella difesa della Lazio. Il direttore sportivo Fabiani si è assicurato anche il prestito del classe 2000 Nuno Tavares, di proprietà dell’Arsenal, un terzino di spinta che ha già sorpreso per la corsa e l’aggressività.

A fianco del veterano Alessio Romagnoli, Baroni sta dando fiducia a Gila che aveva convinto anche il predecessore Tudor. Le rotazioni sono, però, iniziate in vista della prima gara di Europa League prevista per mercoledì contro i temibili ucraini della Dinamo Kiev.