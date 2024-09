Lo ha sbolognato in 10 minuti | Masterclass di Ausilio: venduto a peso d’oro il meno presente in rosa

Capolavoro di mercato di Ausilio. Venduto a peso d’oro l’esubero della rosa. Fuori dai piani di Inzaghi, proverà a trovare spazio altrove.

Messa in archivio la scottante sconfitta rimediata domenica scorsa nel derby contro il Milan di Paulo Fonseca, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a raggiungere Udine per affrontare l’Udinese di Kosta Runjaic in occasione della sesta giornata di campionato in Serie A.

Match, quello del Bluenergy Stadium in programma sabato alle 15.00, la cui posta in palio serve tanto ai bianconeri, desiderosi di continuare a sognare nelle zone alte della classifica dopo il ko con la Roma di domenica scorsa, quanto ai nerazzurri, chiamati a risolleversi immediatamente dopo lo scivolone nella stracittadina di una settimana fa.

Alla luce dell’imminente appuntamento di Champions League contro la Stella Rossa, conquistare i tre punti in terra friulana è di vitale importanza per la Beneamata che, attualmente sesta in classifica con otto punti, a meno tre dal Torino capolista, non può permettersi di perdere terreno dalle zone nobili della graduatoria.

Il pronistico della sfida di sabato pomeriggio pende ovviamente a favore della formazione meneghina che, pronta ad andare in scena con tutti i suoi titolari, si troverà difronte una squadra arcigna e compatta che, reduce dal trionfo in Coppa Italia contro la Salernitana, venderà sicuramente cara la pelle.

Carboni in prestito all’OM: dalla salvezza tranquilla col Monza alla lotta per il titolo in Ligue 1

Tornato inizialmente all’Inter dopo il prestito al Monza della stagione 2023-2024, in cui ha disputato 32 partite complessive (31 in Serie A e una in Coppa Italia) condite da due gol (segnati entrambi in campionato), Valentin Carboni, dallo scorso 7 agosto, è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Club, quello della Costa Azzurra, al quale il centrocampista argentino si è legato con la formula del prestito oneroso dal costo di un milione di euro con diritto di riscatto a favore della società transalpina fissato a 36 milioni di euro e controriscatto a favore della Beneamata per 40 milioni di euro. Un salto di qualità importante, quello compiuto nelle scorse settimane dal classe 2005, passato, nel giro di pochi mesi, dalla salvezza tranquilla col Monza alla lotta per il titolo di campione di Francia in Ligue 1.

L’OM di De Zerbi vola in Ligue 1, ma Carboni non gioca: il 2005 in campo per appena 36 minuti

Passato, come detto, in prestito dall’Inter all’Olympique Marsiglia lo scorso 7 agosto, Valentin Carboni non ha sicuramente iniziato col piede giusto la sua avventura in Ligue 1. Nelle prime cinque partite di campionato che hanno visto la squadra di De Zerbi vincere contro Brest, Tolosa, Nizza e Olympique Lione e pareggiare contro il Reims, il classe 2005 è stato infatti impiegato in appena due occasioni per un totale di soli 36 minuti in campo.

Un utilizzo col contagocce, quello riservato dall’ex tecnico di Benevento e Sassuolo al 19enne argentino, che ha iniziato un po’ a preoccupare la società di Beppe Marotta la quale, è chiaro, spera in suo pronto exploit così da ottenere, la prossima estate, l’esercizio del riscatto da 36 milioni di euro da parte del club francese. Dopo sole cinque partite di campionato è ovviamente presto per parlare di fallimenti o promesse non mantenute, ma da qui in poi Carboni dovrà impegnarsi a fondo affinché De Zerbi cambi i suoi piani e gli dia più spazio. La stagione è appena agli inizi e tempo per migliorare ce n’è… vedremo quindi cosa accadrà da qui al prossimo maggio.