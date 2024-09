Lina Souloukou, clamoroso retroscena: approvata spesa di 20 milioni per lui | Ma ha una cicatrice sul cuore

L’ormai ex amministratrice delegata della Roma, aveva approvato una spesa cospicua per un calciatore che ora sarà costretto ai box.

Non si placano le polemiche in casa Roma per quanto successo ormai più di una settimana fa. L’esonero di Daniele De Rossi è stato un terremoto talmente tanto forte che non poteva non avere altre conseguenze e non portare ad altri scossoni all’interno del mondo giallorosso.

Il caso è scoppiato quando si è saputo che a volere e decidere l’esonero è stata la ormai ex amministratrice delegata, Lina Souloukou che è stata anche aspramente contestata dai tanti tifosi della Roma che non erano d’accordo con questa decisione.

E, così, sono cominciate ad arrivare minacce ed intimidazioni, via social e non solo, nei confronti della Souloukou che hanno addirittura imposto alla donna il doversi affidarsi ad alcuni uomini della scorta per poter girare tranquillamente nei giorni successivi all’esonero di De Rossi.

Una situazione che non poteva andare avanti per troppo tempo e che poi ha costretto l’ex CEO giallorosso a rassegnare le dimissioni e lasciare immediatamente la Roma. I Friedkin, proprietari del club, hanno accettato la decisione presa dalla donna ed ora dovranno sostituire un ruolo importantissimo all’interno della società.

Souloukou, Danso una delle ultime operazioni di mercato

L’ambiente romanista continua ad essere una polveriera che può esplodere da un momento all’altro ed ora spetterà alla proprietà e ad Ivan Juric cercare di sistemare le cose nella maniera migliore possibile. Ad essere finiti sotto l’occhio del ciclone, intanto, sono anche dei calciatori, come Cristante, Mancini e Capitan Pellegrini che vengono etichettati come i padroni di uno spogliatoio troppo ingombrante anche per gli allenatori.

Tra le ultime operazioni dell’ormai ex amministratrice delegata della Roma, ce n’è stata anche una che poi non si è concretizzata, a causa di un problema relativo alle visite mediche a cui si è sottoposto un calciatore. Parliamo di Kevin Danso che, durante la penultima giornata di calciomercato, era stato acquistato del club capitolino, per circa 20 milioni.

Danso, quasi certa l’operazione al cuore

Il difensore centrale austriaco, però, non ha superato le visite mediche ed è tornato al Lens. Ora, invece, è indisponibile e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore. Prima ci vorranno una serie di ulteriori accertamenti, ma l’operazione pare ormai inevitabile.

Dopo la rilevazione di un’extrasistole ventricolare, infatti, Danso ha effettuato una serie di controlli ed esami supplementari per comprendere la reale entità dell’anomalia cardiaca e questi test hanno evidenziato la presenza di cicatrici nel cuore. L’austriaco, quindi, dovrà operarsi per risolvere definitivamente il problema cardiaco.