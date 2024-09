Icardi, ritorno in Italia con effetto immediato: la big è pronta ad accoglierlo | Prende la 99

L’ex Capitano dell’Inter potrebbe tornare in Italia dopo cinque anni dal suo addio pieno di rimpianti e polemiche.

In Italia ha fatto sempre molto parlare di sé e non solo per le sue prestazioni in campo. Mauro Icardi è stato un formidabile bomber, anzi lo è ancora, o almeno lo è tornato ad essere in Turchia con la maglia del Galatasaray da due anni a questa parte, ma è sempre stato molto di più.

La sua relazione con Wanda Nara, showgilr argentina e per un certo periodo anche sua agente, ha sempre riempito le pagine delle cronache rosa e di tutti i siti di gossip. Prima con la relazione che ha fatto terminare il matrimonio tra la donna e Maxi Lopez, in passato anche amico di Icardi.

Poi, invece, sono arrivate le crisi di coppia, le tante foto ed i problemi con l’Inter che sono nati anche per alcuni comportamenti di Wanda. Da Capitano e bomber fondamentale, Mauro è diventato un calciatore ingombrante, non voluto dallo spogliatoio e messo fuori rosa da Luciano Spalletti.

Nella primavera del 2019 ritorna in campo, ma ormai qualcosa si era rotto e Icardi va via, acquistato dal Paris Saint Germain, in estate, anche in concomitanza con l’arrivo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte che non lo vuole in rosa e sceglie Romelu Lukaku come suo successore.

Crisi Icardi-Wanda Nara. Lei porta i figli in Argentina

A Parigi, però, la carriera di Icardi subisce una brusca frenata e ormai si parla di lui soltanto per la relazione con Wanda Nara e circa quello che succede tra i due. Questo almeno fino a due stagioni fa, quando Icardi viene acquistato, prima in prestito e poi a titolo definitivo, dal Galatasaray e ritorna a giocare e fare quello che sa fare meglio: i gol.

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per circa un mese, Icardi è tornato ad essere protagonista con una rete nel match di esordio in Europa League ma, allo stesso tempo, le cose con la moglie non vanno altrettanto bene. I due si sono separati da qualche tempo e lei ha deciso di trasferirsi in Argentina, facendo studiare i figli a Buenos Aries.

Icardi, idea Juve per gennaio?

Icardi gioca e lavora in Turchia e, quindi, avrà molta difficoltà a vedere i bambini. Lei, dal canto suo, lavora nella tv argentina e ha visto la soluzione presa come la migliore. Un’idea per superare, o quantomeno appianare, la crisi, però, potrebbe spuntare nei prossimi mesi.

Icardi potrebbe tornare in Italia e i due potrebbero riavvicinarsi, con Wanda che tornerebbe a lavorare nel nostro Paese. Per Maurito, in quel caso, si aprirebbero le porte della Juventus che dovrà decidere cosa fare con Vlahovic e, quantomeno, acquistare un’altra punta che possa sostituire o affiancare il serbo.