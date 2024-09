Vincenzo Italiano, pronto l’ennesimo miracolo: tutta Bologna esulta | Convinto proprio quel giocatore

Il Bologna ritrova il sereno, dopo la prima vittoria stagionale arriva un’altra buona notizia per Vincenzo Italiano, ecco di cosa si tratta

Il Bologna ha conquistato lo scorso fine settimana la prima vittoria stagionale sul campo del Monza grazie a una splendida rete di Castro, al secondo goal consecutivo in A. La giovane punta ha preso il posto di Zirkzee al centro dell’attacco e ha caratteristiche affini, presentandosi come una punta atipica, in grado di spaziare nel reparto offensivo. Dallinga è ancora fuori condizione e Italiano spera di avere presto anche lui come valida alternativa.

Fare meglio di Thiago Motta continua ad essere un’impresa per il nuovo tecnico degli emiliani, impegnato anche in Champions League dove è arrivato un pareggio nella gara d’esordio. La squadra è in crescita anche a livello di prestazione e la fiducia è aumentata.

La dirigenza ha cambiato molto con il mercato estivo e serve tempo per integrare al meglio i nuovi arrivi, oltre che assimilare gli schemi tattici dell’allenatore, reduce da un positivo triennio alla guida della Fiorentina.

La classifica è ancora molto corta e tentare di bissare almeno un piazzamento europeo è un obiettivo concreto da perseguire nel corso della stagione, cercando anche di regalarsi qualche soddisfazione in campo internazionale.

Italiano festeggia, arriva una buona notizia dall’infermeria, il giocatore è pronto al rientro

Per farlo Vincenzo Italiano ha bisogno di avere tutti gli uomini dell’organico a disposizione, fatto che al momento non è possibile. L’infermeria è abbastanza affollata, anche se sono arrivati segnali incoraggianti per Tommaso Pobega che potrebbe recuperare prima del tempo e tornare in campo contro l’Atalanta.

Ha svolto un lavoro differenziato insieme a Nicolò Casale e Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese dovrebbe ritornare ad ottobre e da lui ci si aspetta molto. Ancora indisponibile, invece, Oussama El Azzouzi.

Contro l’Atalanta un match complicato per il Bologna che spera di dare continuità

La sfida contro i bergamaschi è un test importante per valutare i miglioramenti della squadra di Italiano. Con un Pobega in più in mezzo al campo, Italiano potrebbe avere più chance di mettere in difficoltà la retroguardia dei lombardi.

Il sostegno del pubblico del Dall’Ara può aiutare ma l’impegno è tosto. Lo scorso anno sono state le rivelazioni del campionato e ora si apprestano a darsi battaglia per la sesta giornata.