Thiago Motta, il comunicato è tremendo: 6 mesi di stop | Ma lui è felice anche così

Il tecnico nerazzurro sta cercando di trovare la quadra alla sua nuova squadra ed intanto deve fare i conti con una notizia appena arrivata.

Dopo la splendida vittoria ottenuta in Champions League contro il Psv Eindhoven, la Juventus si è rituffata nel Campionato ed ha affrontato il Napoli di Antonio Conte in uno dei due big match della quinta giornata di questa stagione di Serie A.

Il risultato della partita è stato uno 0-0, l’ennesimo, il terzo consecutivo per la nuova Juve di Thiago Motta che non segna in campionato praticamente da un mese. Il match ha offerto molti spunti di riflessione, ma soprattutto ha visto una gara in cui a vincere è stata la noia, oltre che l’organizzazione tattica e la fase difensiva delle due squadre.

Il lato positivo di questo inizio di campionato bianconero è da trovarsi sicuramente nelle zero reti subite in campionato e dalla solidità difensiva che è già una realtà ben consolidata. Le pochissime occasioni create nelle tre partite contro Roma, Empoli e Napoli e le zero reti realizzate, però, sono sicuramente degli elementi su cui l’ex allenatore del Bologna dovrà lavorare parecchio per rendere la squadra più pericolosa ed incisiva in zona gol.

C’è poi già da risolvere la grana Dusan Vlahovic. Il calciatore più pagato della Serie A sembra già un corpo estraneo alla squadra, non segna mai, a parte la doppietta alla seconda giornata di campionato contro il Verona e non sembra essere, almeno per ora, quel calciatore che Thiago Motta vuole come punta centrale del suo attacco.

City, brutto infortunio per Rodri

Il tecnico bianconero ha minimizzato la scelta di sostituirlo al termine del primo tempo, ma l’avvicendamento con Timothy Weah, che poi ha agito da punta per tutto il secondo tempo, sa sicuramente di bocciatura e sarà un tema sicuramente da qui al prossimo fine settimana.

Dalla Premier League, intanto, arriva una notizia che, anche se indirettamente, coinvolge anche la Juventus. Il Manchester City di Pep Guardiola, che affronterà i bianconeri il prossimo 12 dicembre nella sesta giornata del girone unico di Champions League, perde, probabilmente per tutto il resto della stagione, uno dei calciatori più importanti in rosa, forse il più importante.

Tegola City, rottura del legamento crociato per Rodri

Bruttissimo è l’infortunio che ha subito lo spagnolo Rodri nella sfida di domenica pomeriggio contro l’Arsenal. Il centrocampista spagnolo è uscito dal campo in barella al 21′ del primo tempo, dopo che poco prima si era accasciato a terra dolorante a causa di un movimento innaturale della sua gamba destra. Si è subito temuto il peggio che è stato confermato nella giornata di oggi.

Il responso dei primi esami, svolti in Inghilterra, infatti, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Una tegola enorme per Guardiola ed il City che, ora, dovranno fare al meno del proprio metronomo e regista di centrocampo per quasi tutta la stagione in corso. I sostituti naturali si chiamano Kovacic e Matheus Nunes, ma è chiaro che sostituire uno come Rodri, appare davvero un’utopia.