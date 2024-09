Roma, non solo Juric: annunciato il nuovo acquisto giallorosso | Di chi si tratta

La Roma cambia faccia, dopo l’arrivo di Ivan Juric in panchina, è tempo di un volto nuovo anche in un altro ruolo apicale per il club giallorosso

Nella Capitale sono giorni molto frenetici. La Roma ha avuto degli scombussolamenti interni degni di nota, con la protesta dei tifosi per la decisione dei Friedkin di esonerare Daniele De Rossi. Il forte legame con la piazza e la squadra ha reso questo divorzio inaspettato difficile da digerire ma in campo i giallorossi hanno avuto una reazione d’orgoglio, con la prima vittoria stagionale e un netto successo rifilato all’Udinese, capolista della classifica prima del match dell’Olimpico e imbattuta sino a quel momento.

Il nuovo tecnico Ivan Juric è partito, così, con il piede giusto nella sua nuova panchina. A lui la dirigenza ha affidato il compito di risollevare le sorti di un campionato che stava prendendo una brutta piega e tentare di conquistare un piazzamento in Champions League, da diversi anni un obiettivo fallito.

L’allenatore ha fatto i complimenti ai suoi giocatori per l’ottima prestazione, consapevole del dispiacere che hanno provato nel salutare De Rossi ma allo stesso tempo motivati nel dare una svolta positiva al campionato.

Ma quello della guida tecnica non è l’unico ribaltone avvenuto a Trigoria, con gli animi accesi anche a livello societario e l’allontanamento anche di Lina Souloukou, amministratrice delegata del club.

Chi è il nuovo amministratore delegato della Roma

Dopo un breve casting, il sostituto è stato scelto all’interno dell’organigramma già presente a Trigoria. Si tratta, secondo quanto riporta Il Messaggero, dell’avvocato Lorenzo Vitali.

Ha gestito molte vicende spinose, ha avuto il ruolo di General Counsel dei giallorossi e ha presenziato alle riunioni in Lega Serie A. Laureatosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è poi specializzato nella University of Chicago Law School, prima di fare ritorno in Italia ed entrare a Milano nello studio Liklaters Italy.

Una promozione per Vitali, da tre anni all’interno della società capitolina

Vitali, da tre anni, fa parte della Roma, dove ha seguito anche il percorso di acquisizione da parte della famiglia Friedkin da James Pallotta.

Oggi il sempre più probabile salto ad un ruolo di grandissima importanza in società, con la parte sportiva che, almeno per ora, verrà lasciata nelle mani di Florent Ghisolfi, anch’esso in discussione dati i molti giocatori ingaggiati, i quali dovranno mostrarsi meritevoli degli investimenti effettuati.