L’ex pupillo di Spalletti torna in Serie A: dopo 6 anni un grande ritorno | Si chiude il cerchio

Aveva giocato per l’attuale commissario tecnico della Nazionale nel 2018, ora può tornare in Serie A dopo tanto tempo.

Luciano Spalletti ha un po’ risollevato il morale della sua Nazionale e di tutti gli appassionati di calcio nostrani che seguono l’Italia nelle sue partite anche al di fuori di Mondiali ed Europei, vincendo due partite consecutive nella fase a gironi della Nations League.

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra è riuscito ad ottenere due vittorie in altrettante partite contro la Francia e l’Israele. Soprattutto il successo contro la Nazionale di Didier Deschamps, per 3-1 al Parco dei Principi di Parigi, dopo un inizio shock, con gol subito dopo pochi secondi dall’inizio della partita, ha avuto un sapore del tutto particolare e prestigioso.

Dopo il disastroso Europeo in Germania, quindi, l’Italia ha quantomeno rialzato la testa anche se adesso bisognerà trovare le giuste conferme anche nelle prossime partite e, soprattutto, in quelle che saranno decisive per andare al Mondiale che si svolgere in Nord e Centro America tra meno di due anni.

Spalletti, intanto, nonostante il poco impiego di alcuni calciatori in campionato, sta facendo delle scelte ben precise e si tiene stretti alcuni suoi fedelissimi che lo hanno portato allo Scudetto ai tempi del Napoli. Tra questi ci sono sicuramente Giovanni Di Lorenzo, nonostante le prestazioni davvero negative con la maglia azzurra degli ultimi tempi, e Giacomo Raspadori che con Antonio Conte sta trovando pochissimo spazio.

Rafinha e Candreva, due pupilli di Spalletti

Nel corso della sua carriera, inoltre, Spalletti ha spesso ascoltato molto poco gli umori della piazza ed ha fatto sempre di testa sua. Indimenticabili e nella memoria di tutti resteranno i casi Francesco Totti a Roma e Mauro Icardi a Milano che hanno avuto diversi problemi con l’allenatore di Certaldo.

Nella sua esperienza all’Inter, durata dall’estate 2017 a maggio 2019, inoltre, il ct. azzurro si è fidato tantissimo di due calciatori che ora potrebbero tornare in orbita Serie A. Parliamo di Antonio Candreva, che lui ha sempre schierato titolare nonostante critiche e fischi dei tifosi interisti, e del brasiliano Rafinha che, arrivato in prestito dal Barcellona nel gennaio 2018, fu uno degli elementi fondamentali per la qualificazione in Champions League dei nerazzurri.

Genoa, non solo Rafinha. Ecco i nomi attenzionati dalla lista degli svincolati

Ora, i nomi dei due ex interisti, soprattutto nelle ultime ore, sono stati accostati al Genoa di Alberto Gilardino che sta vivendo un periodo complicato in campionato e dovrà fare a meno per quasi tutto il resto della stagione di Ruslan Malinovski, centrocampista ucraino che ha subito un infortunio terribile durante il secondo tempo della sfida tra i rossoblù ed il Venezia, giocata sabato scorso.

Oltre a Malinovski, però, il Genoa dovrà fare a meno, per qualche settimana, anche di Junior Messias, alle prese con l’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera. La dirigenza genoana sta così pensando di attingere alla lunga lista degli svincolati per ovviare a questo serio problema che si è venuto a creare a centrocampo e, oltre agli ex interisti Candreva e Rafinha, sta prendendo in considerazione anche le piste che portano a Kovalenko e Pjanic.