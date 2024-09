Il sostituto di Vlahovic arriva dalla Next Gen: promosso per fare concorrenza a Dusan | Titolare subito

Thiago Motta non è convinto da Vlahovic e potrebbe convocare il centravanti del settore giovanile della Juventus, può partire titolare

Il momento difficile della Juventus in attacco coincide con la scarsa vena realizzativa di Dusan Vlahovic, fermo alla doppietta rifilata all’Hellas Verona nella seconda giornata di campionato. Una media insufficiente per il centravanti di Thiago Motta, chiamato alla stagione della consacrazione dopo il triennio tra alti e bassi con Max Allegri. Per poter competere per il titolo nazionale, i bianconeri hanno bisogno delle reti del serbo che al momento faticano ad arrivare.

Nell’ultimo turno di A contro il Napoli è arrivata una sonora bocciatura per Duvan, sostituito all’intervallo da Weah, dopo aver toccato solo sei palloni in 45 minuti e senza essersi mai reso pericoloso.

Un periodo complicato per il bomber che adesso rischia pure di sedersi in panchina, anche se non ci sono in rosa delle alternative in quel ruolo, dato che Weah è un esterno ed è stato provato in una zona inedita per lui.

Milik è infortunato fino ad ottobre e Motta sta studiando una mossa a sorpresa, un’altra prova di coraggio che testimonia la sua fiducia nei confronti di chi si mette in luce in allenamento e ha voglia di stupire.

La Juventus si affida ai giovani per tornare al goal, chi può sostituire Vlahovic

Il sostituto di Dusan Vlahovic potrebbe provenire dalla Primavera che ha iniziato in modo positivo il campionato, con il miglior attacco del torneo. Lui è Alessio Vacca, classe 2005, protagonista di una crescita importante, interrotta a febbraio da un brutto infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare l’ultima parte della scorsa stagione.

Cristiano Giuntoli ha, comunque, voluto investire sul suo talento, tanto che a maggio ha firmato il primo contratto da professionista. Adesso è in procinto di aggregarsi alla Next Gen in Lega Pro ma non è da escludere la convocazione e il debutto in A una delle prossime domeniche.

Vacca, cosa lo rende un centravanti ideale per il gioco di Motta

Vacca è un attaccante moderno, in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta e all’occorrenza di esterno. Questa duttilità è un valore aggiunto da tenere in considerazione.

E proprio Dusan Vlahovic è uno dei suoi modelli, con il sogno di poter giocare insieme a lui o di prendere il suo posto in campo.